Přestaňta kouřit kdykoliv - i po letech. Plíce na to čekají

Chtěli byste přestat kouřit, ale máte pocit, že už to nemá cenu - po tolika letech? Ale má! Vědci totiž zjistili, že plíce kuřáků nejsou poškozené navěky - když se se zlozvykem přestane, zdravé buňky mohou nahradit ty náchylné k rakovině. Jasně tak dávají i dlouholetým kuřákům naději na možnou regeneraci plic, které byly dlouho trápeny.

Podle člena výzkumného týmu, který se tímto problémem zabýval, buňky, které pokrývají vnitřek dýchacích cest, po několika letech od poslední cigarety nevykazovaly žádné poškození. A to je přece dobrá zpráva… Nejde prý přitom o žádné kouzelné vyléčení, ale nahrazení poškozených buněk novými. Ať už je to jakkoliv, ve výsledku je to jedno. Plíce jsou zkrátka “jako nové”.

foto: pixabay Každý cigareta může být tou poslední - a plíce vám poděkují...

Problém je zatím v malém vzorku pacientů

Studii v posudku ocenil i na institutu nezávislý vědec Gerd P. Pfeifer z amerického Van Andelova výzkumného institutu, její nevýhodou je nicméně malý vzorek pacientů. Důvodem pro pouhých 16 zkoumaných osob je obtížnost, s jakou lze získat vzorek plic.Vědci tak mohli pracovat pouze s těmi tkáněmi, které mohli získat od lidí, jež museli podstoupit biopsii plic kvůli jiným vyšetřením.