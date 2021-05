Proč ženy milují kontryhel? Pomůže s menstruací, radí bylinkářka a přidává recept na čaj

Kontryhel obecný je souborný název pro několik desítek velmi podobných a systematicky často i problematickách druhů, z nichž nejběžnější je kontryhel žlutozelený. Jedná se o vytrvalou bylinu s ochlupeným a rozvětveným oddenkem, který dosahuje do výšky až 30 cm.

Spodní listy jsou dlaňovitě devítilaločné s dlouhými řapíky, horní listy jsou na krátkém řapíku, případně přisedlé. Květy má žlutozelené, drobné, se čtyřmi tyčinkami a nacházející se na vrcholu stonku v malých soukvětích. Plodem je nažka zavřená v květním lůžku. Kontryhel kvete vytrvale od května do září.

Najdete ho bez problémů i u nás

Vyskytuje se téměř v celé Evropě, v mírné a severní Asii a ve východní části Severní Ameriky. Na jih zasahuje až na Kavkaz a do Himalájí, na severu do Grónka. „Co se týče výskytu u nás, tak je hojně rozšířen od nížin do hor na vlhkých loukách, prameništích, podél potoků a řek. K nalezení je také ve vlhkých lesích a jednoduše všude tam, kde se nachází vlhké prostředí,“ informuje Doubravová.

Čaj na bolestivou a silnou menstruaci: Smíchejte kontryhel s měsíčkem lékařským a třezalkou. Směs můžete i obměnovat i s přidáním hluchavky. Dvě lžíce této směsi zalijte půl litrem vody a přiveďte k varu. Poté nechejte louhovat a zceďte. Pijte ho hlavně ráno a večer.

Jelikož je kontryhel velmi vytrvalý, tak je schopen přezimovat díky kořenům. Nadzemní část přes zimu odumírá, nicméně na jaře zase roste nová. Potřebuje lehčí půdy s dostatkem vláhy. Pěstuje se na slunci i v polostínu. Není ale problém si jej pěstovat na zahradáce na záhonku nebo také v truhlíčku, a to klidně i doma za oknem.

Účinky ocení především ženy

„Účinnou látkou je nať nebo listy, které obsahují 6-8 % hydrolyzovatelných tříslovin, horčiny, silice, vitamín C a také kyselinu salicylovou. Kvetoucí nať nebo listy se sbírají od května do září. Sušení pak probíhá naprosto běžným způsobem, a to primárně ve stínu a co nejrychleji ve slabých vrstvách.“

Většinu jeho pozitivních vlivů vnímají hlavně ženy a dá se říci, že je pro ně tím nejlepším možným přítelem. „Švýcarský farář Künzle dokonce tvrdí, že dvě třetiny operací ženského lůna by byly naprosto zbytečné, kdyby ženy dlouhodobě popíjely kontryhelový čaj,“ tvrdí Doubravová.

Bylinka podle Doubravové patří mezi nejdůležitější v rámci úpravy menstruace. Má blahodárné účiky na dělohu, společně s řebříčkem pomáhá upravovat cyklus při nepravidelné menstruaci. Řebříček a kontryhel se pije ve formě čaje, a to v poměru 1:1.

„Kontryhel také pomáhá udržet plod a je vhodné pít čaj v období od 3. měsíce těhotenství, která jsou náchylná na potrat. Po samotném porodu je pak vynikající hlavně v šestinedělí, protože hodně posiluje vazivo dělohy. Hodně se doporučuje během vyhřeznutí dělohy a také při hemeroidech,“ uzavírá bylinkářka.

Osvědčil se také v rámci hojení ran, primárně pak slouží k omývání zhnisaných ran. Pije se také při žaludečních vředech a také slouží k výplachům úst po vytržení zubu.

KAM DÁL: Kostival je malý zázrak: Léčí spoustu ran a neduhů, říká bylinkářka a prozrazuje recepty.