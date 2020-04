Radkin Honzák: Vypnout strach, zapnout mozek a počítat

Každý z nás řeší současnou situaci jinak. Jak se s ní ale vyrovnat tak, aby na nás nezanechala dlouhodobé následky? Doktor Radkin Honzák vysvětluje, co musíme udělat, abychom přežili epidemii se zdravým rozumem.

Pane doktore, co je v této situaci nejhorší?

Současná situace je zcela nová, nečekaná, nemáme žádnou oporu ve zmapované minulosti, jak se zachovat a to pochopitelně zvyšuje nejistotu, obavy, až strach. A strach, jak známo, má velké oči a začneme-li nahlížet na svět jejich prostřednictvím, ubíráme prostor logice a zdravému rozumu. Je jisté, že epidemie opravdu není žádná legrace, avšak současně je nanejvýš třeba zachovat chladnou hlavu a vypudit strach a paniku ze své mysli.

Jak se zbavit strachu?

Jak se vyhnout strachu a z něj vycházejícího stresu, který nás oslabuje a vyčerpává? Je potřeba si uvědomit, že strach nezaženeme chlácholením, utěšováním, ujišťováním a dodáváním si odvahy, ale tím, že ho jednoduše „vypnem“. Což uděláme tak, že naplno zapnem tu část mozku, která se věnuje myšlení. Je to jak houpačka z prkna položená přes kládu. Buď námi budou cloumat emoce, nebo zapneme naplno myšlenkový aparát. Obojí najednou nemůže fungovat.

"Zapnout" myšlení ale není tak jednoduché. Jak na to?

Jak zapnout myšlení? Naplno se na něco soustředit. Lidem, kteří propadají panice, se doporučuje, aby místo chlácholení začali zpaměti počítat, kolik je 284x29, a v tu chvíli se mozek přepíná do oblastí, kde úzkost nemá místo.

A co když nejsme právě na matematiku?

Zaměstnávejte svou hlavu logickými úkoly, když jste odsouzeni k pobytu doma, učte se nové věci. Užitečná je i jemná motorika, vyšívání, háčkování, klavír nebo klávesnice počítače, ale úžasná je meditace SA-TA-NA-MA, která je k dohledání na internetu.

Vezměte novou situaci bez negativních emocí, jako nástup do nové školy, z pohody obecné jsme přešli na střední, jsou tu jiné podmínky, jiné požadavky, jiné povinnosti. Chceme tou školou projít a zdárně ji dokončit. Pracujme, protože vztekat se, strašit se nebo bojovat nemá cenu. Vezměte to s nadhledem!

Život je to, co máme, ne to, co bychom chtěli.

