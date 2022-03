Rakovina jícnu: Této nemoci se dá účinně předcházet

Podle webu Mayo kliniky vzniká rakovina jícnu jako následek změn DNA v buňkách, které se v tomto orgánu nachází. Tyto buňky se mohou vlivem určité mutace začít nekontrolovatelně množit, což vede k utvoření nádoru uvnitř jícnu.

Existuje hned několik druhů této rakoviny, všechny ale mohou člověku, u kterého rakovina jícnu vznikne, způsobit nemalé zdravotní problémy, mezi které patří:

Problémy s polykáním – nádor v jícnu může ztěžovat polykání potravy, ale i tekutin

– nádor v jícnu může ztěžovat polykání potravy, ale i tekutin Bolest – bolest způsobuje většinou nádor, který je větší, projevuje se tak tedy rakovina jícnu v pokročilém stadiu

– bolest způsobuje většinou nádor, který je větší, projevuje se tak tedy rakovina jícnu v pokročilém stadiu Krvácení v jícnu – toto onemocnění může způsobit i krvácení, které se ve většině případů objevuje postupně

Na tyto příznaky by si měli dávat pozor zejména lidé s vyšším rizikem vzniku této nemoci. Do rizikových skupin patří mimo jiné:

lidé, kteří trpí refluxem jícnu

kuřáci

lidé trpící obezitou

ti, kteří konzumují nadměrné množství alkoholu

lidé, kteří často pijí velmi horké nápoje

Pokud na sobě pociťujete některé příznaky této nemoci, co nejrychleji se o nich poraďte se svým praktickým lékařem. To platí zejména pro ty pacienty, kteří patří do výše zmíněných rizikových skupin.

Prevence

Rakovině jícnu je ale naštěstí možné se alespoň do určité míry vyhnout. Do způsobů prevence tohoto druhu rakoviny patří:

omezení konzumace alkoholu

udržování si zdravé váhy

zařazení více ovoce a zeleniny do jídelníčku

přestat s kouřením

Zdroj: Mayo Clinic

KAM DÁL: Alzheimer: Experti prozradili, jak se nemoci spolehlivě vyhnout.