Zdravé plíce: Tyto potraviny vám pomohou skoncovat s dýchacími problémy

Tento párový orgán mohou negativně ovlivnit mimo jiné různá plicní onemocnění včetně astmatu. Výzkumy ale dokázaly, že úpravou životního stylu, včetně jídelníčku, můžeme naše plíce posílit a chránit je před negativním vlivem, který by na tento orgán mohly mít nejrůznější plicní nemoci.

Některé potraviny jsou dokonce pro plicní zdraví mnohem prospěšnější než jiné. Patří mezi ně například:

Řepa

Tato zelenina nám může pomoci mimo jiné i s optimálním příjmem kyslíku díky svému vysokému obsahu dusičnanů a dalších látek, které jsou pro zdraví plic naprosto nezbytné, dokazují to mnohé studie.

Řepa našemu tělu mimo dusičnany poskytuje také i vitamín C a je bohatým zdrojem antioxidantů. Pravidelná konzumace řepy tedy pomocí antioxidantů pomáhá se zvýšenou zánětlivostí dýchacích cest a mimo jiné i snižuje krevní tlak, jak dokazují mnohé výzkumy.

Pepř

Toto koření je bohatým zdrojem vitamínu, který je zároveň antioxidantem. Jedná se o vitamín C, cigaretový kouř a další faktory totiž mohou negativně ovlivnit zásobu vitamínu C a dalších antioxidantů v našem organismu a to může mít nepříznivý vliv na naše zdraví, včetně zdraví plic.

Vysoká konzumace pepře a dalších potravin bohatých na vitamín C je tak dle výzkumů důležitá zejména pro kuřáky, ale také pro ty, kteří jsou často vystaveni pasivnímu kouření.

Jablka

Studie dokazují, že konzumace tohoto ovoce je přímo spojena se zlepšením funkce plic. Experti na základě dat z výzkumů uvádí, že pozitivní efekt na zdraví našeho dýchacího orgánu má dokonce i konzumace pouhých 5 jablek týdně.

Mezi nemoci, které konzumace tohoto ovoce může pomoci odvrátit nebo zlepšit, patří mimo jiné rakovina plic a astma.

Dýně

Tato sytě oranžová zelenina je plná karotenoidů, včetně beta karotenu, luteinu a zeaxanthinu, které nám pomáhají bojovat proti zánětům v těle.

Studie ukazují na to, že vyšší příjem karotenoidů ve stravě je přímo spojen se zlepšením plicní funkce.

Rajčata

Rajčata a produkty z rajčat jsou jedním z nejlepších zdrojů lykopenu, karotenoidu s antioxidačními vlastnostmi.

Výzkumy naznačují, že konzumace rajčat nám stejně jako zařazení dýní do našeho jídelníčku pomáhá snížit zánětlivost v těle a také je spojována se snížením rizika vzniku určitých plicních chorob. Zánětlivost dýchacích cest se objevuje zejména u lidí trpících astmatem, kterým tato změna jídelníčku může značně ulevit.

Zdroj: Healthline

