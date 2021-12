Rakovina krve: Symptomy mohou být klidně i únava a pocení

Rakovina krve je třetím nejběžnějším typem rakoviny. Naštěstí ale existuje hned několik symptomů, podle kterých lze toto zákeřné onemocnění včas odhalit.

Je klasifikováno přes sto různých typů rakoviny krve, to, jaký typ rakoviny krve u vás propukl, ovlivňuje symptomy, které se u vás poté mohou objevit.

Nejčastějšími typy tohoto onemocnění jsou myelom, lymfom a leukémie. Příznaky nemoci se ale neliší jen v závislosti na různých typech této rakoviny, ale také člověk od člověka. Dokonce tyto symptomy vypadají jinak na světlé a tmavé kůži.

Organizace pro výzkum rakoviny krve na svém webu uvádí nejběžnější příznaky, na které je potřeba si dát pozor.

Nejčastější příznaky

opakující se infekce v těle

intenzivní noční pocení

dušnost

horečka

vyrážka

neustálá únava

bolest kostí

natékání

ztráta hmotnosti

modřiny

bledost v obličeji

U některých symptomů je potřeba vědět, jak přesně se budou projevovat na světlé a jak na tmavé pleti.

Mezi tyto příznaky patří mimo jiné i vyrážka a modřiny, které mohou mít zcela jinou podobu na světlé a tmavé kůži. U tmavší pokožky je rozeznání těchto symptomů mnohem těžší, nejsou zkrátka tak viditelné.

Vyrážka se na světlejších typech pleti může projevit jako pole malých červených teček, které pod tlakem nemizí. Na tmavé pleti mohou být tyto malé puntíky na kůži tmavě fialové.

Dalším symptomem, který vypadá zcela odlišně člověk od člověka, je bledost v obličeji.

Není možné určit univerzální odstín pleti, který by byl "nezdravý". Je zkrátka potřeba se zaměřit na to, zda daný člověk nevypadá výrazně bledší než před několika dny nebo týdny. Na tmavé pleti se bledost může projevovat i tím, že se pleť zbarví lehce do šeda.

Pokud na sobě pozorujete některé z těchto symptomů, neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Zdroj: Express

KAM DÁL: Demence: Tento jednoduchý zvyk je jednou z nejúčinnějších forem prevence.