Šupinky a začervenání? Zima dává naší pleti zabrat. Existují ale způsoby, jak problémům předejít

Zimní měsíce mají na naši pleť velký vliv, bohužel ale v negativním slova smyslu. Naše pleť může být v zimě citlivá, podrážděná, suchá a začervenalá. Chladné teploty, které venku panují, jsou totiž pro naši pokožku velmi nepříjemné a mohou zintenzivnit její citlivost.

Vytopené prostředí u nás doma může poté negativní efekt chladných měsíců ještě znásobit tím, že z naší pleti ubere hydrataci, kterou jí tak pracně dodáváme. Naštěstí ale existují způsoby, jak s těmito problémy bojovat.

Zvlhčovač vzduchu

Zainvestujte do nějakého typu zvlhčovače vzduchu, který zabrání ztrátě hydratace z pleti tím, že dodá vlhkost do vzduchu u vás doma.

Nejideálnější je pořídit si jich hned několik a umístit je strategicky do místností, kde trávíme největší množství času.

Topení na maximum

Dalším způsobem, jak se vyvarovat ztráty hydratace, je ztlumení topení. Nezapínejte topení na maximum hned poté, co přijdete domů. Dejte svému tělu čas se aklimatizovat. Ideální je nastavit topení maximálně na 22 °C.

Krátké sprchy

Pár drobných změn je nutné provést i v koupelně.

Pokud se chcete zbavit podrážděné a suché kůže, je nutné, abyste zkrátili čas sprchování a snížili teplotu vody. To je sice asi to poslední, co se komukoliv z nás chce v zimě obětovat, ale pro zbavení se šupinaté kůže je to zkrátka nutnost.

Šetrné tělové mléko

Ideální je také ihned po sprše dodat tělu hydrataci pomocí tělového mléka.

Vybrat byste si měli takové, které je šetrné k pokožce, tedy neobsahuje žádné silné parfemace, které by ji mohly podráždit. To samé platí i o výběru sprchového gelu nebo mýdla, které by parfemací mohlo stav vaší pokožky ještě zhoršit.

Krém na pleť

S příchodem zimních měsíců je třeba změnit dokonce i typ produktů, který používáme.

V zimě je nutné váš běžný hydratační krém vyměnit za jeho hutnější variantu. Rozhodně nesmíme zapomínat ani na ruce, které v těchto měsících také trpí ztrátou hydratace. Investice do krému na ruce se vám tedy rozhodně vyplatí.

