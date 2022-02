Rakovina prostaty: Proč je tak nebezpečná a jak ji spolehlivě poznáte?

Jedním z nejnebezpečnějším druhů rakoviny je právě rakovina prostaty. Může se totiž vyvíjet celá desetiletí a neprojevovat se žádnými symptomy, jak uvádí web Národní zdravotní organizace.

První symptomy se u tohoto druhu projeví většinou až v momentě, kdy se nádor zvětší natolik, že začne tlačit na uretru, tedy trubici, která odvádí moč ven z těla. To se může projevovat následovně:

častější močení

močení je težší, než bývalo

pocit, že se vám chce močit hned po vyprázdnění močového měchýře

Pokud pociťujete některé z těchto symptomů, nemusí to nutně znamenat, že se u vás vyvinula rakovina prostaty, je ale potřeba se o nich poradit s vaším lékařem.

Léčba rakoviny prostaty

Pokud se potvrdí, že u vás rakovina prostaty opravdu vznikla, budete muset podstoupit některé z druhů léčby, které se pro tento typ nemocí doporučují.

Léčba rakoviny prostaty zahrnuje chirurgické odstranění nádoru, radioterapii a další. Podle expertů je potřeba se připravit na to, že léčba rakoviny prostaty může mít negativní dopad na vaši psychiku.

Prevence

Není jisté, co přesně tento typ rakoviny způsobuje, ale na pozoru by se měli mít zejména muži, kteří patří do rizikových skupin. Tedy ti, kteří se řadí mezi jednotlivce s vyšším rizikem vzniku tohoto typu rakoviny. Jedná se zejména o muže starší 50 let a také ty, kteří měli rakovinu prostaty v rodině.

Existují také určité způsoby, jak můžete tomuto druhu rakoviny předcházet.

Studie dokazují, že jedním z rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění je také obezita. Rakovině prostaty lze tedy do jisté míry předcházet také udržováním si zdravé váhy pomocí pravidelné fyzické aktivity a jídelníčku s vysokým obsahem ovoce, zeleniny a proteinu.

Zdroj: National Health Service

