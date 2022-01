Máte vysoký krevní tlak? Tato potravina ho dokáže snížit již za pouhé dvě hodiny

Vysoký krevní tlak může vést ke vzniku mrtvice a infarktu. Nejdůležitějším krokem v prevenci tohoto zdravotního stavu je změna životního stylu včetně jídelníčku. Dokonce i zařazení jen jedné potraviny navíc do vaší stravy může mít na hodnotu krevního tlaku velký vliv, jak informuje web Express.

Řeč je o listech rostliny moringa oleifera, které se často konzumují rozemleté, v podobě prášku. Můžete je přidat do ovocného šejku nebo kaše. Dalším způsobem, jak tuto rostlinu zařadit do jídelníčku, jsou doplňky stravy v podobě kapslí. Tato rostlina obsahuje vysoké množství vitamínu A, vitamínu C a vápníku.

Tato superpotravina postupně získává stále na větší popularitě, dostává se jí vysoké pozornosti dokonce i v lékařských kruzích. Řada studií totiž potvrdila její pozitivní účinky na snížení vysokého krevního tlaku.

Výzkumy tedy naznačují, že tato rostlina je přírodní alternativou k lékům ke snížení vysokého ktevního tlaku.

Ve studii z roku 2018 zaznamenali vědci „významný pokles systolického i diastolického krevního tlaku“. Mnozí z nich se dokonce shodli na tom, že tento druh listů může být „účinnější než moderní medicína“.

Klasické léky mají totiž určité nedostatky, které jsou spojené s jejich přípravou. „Při jejich přípravě je extrahován pouze fytochemický obsah potřebný pro jejich výrobu. V případě konzumace celého listu je výhoda v tom, že obsahuje i další sloučeniny. Tato kombinace je mnohem účinnější.“

Vědci také měřili účinky těchto listů v pravidelných intervalech po konzumaci.

„Byl pozorován významný rozdíl mezi diastolickým krevním tlakem na začátku a dvě hodiny po jídle,“ poznamenali.

Zdroj: Express

