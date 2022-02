Rakovina slinivky: Jak ji spolehlivě rozeznat a jak této nemoci předcházet

Rakovina slinivky má bohužel také mnohem vyšší procento úmrtnosti, než většina ostatních druhů této nemoci. Z tohoto onemocnění se uzdraví jen pouhých 10 % pacientů.

Ve většině případů je tedy rakovina slinivky tedy bohužel neléčitelná, jak uvádí web John Hopkins Medicine

Mezi symptomy tohoto nebezpečného onemocnění patří následující:

Ostrá bolest břicha

Tmavá moč

Podrážděná pokožka

Vznik cukrovky, nebo zhoršení již diagnostikovaného diabetu

Krevní sraženiny

Únava

Ztráta chuti k jídlu

Nevysvětlitelné hubnutí

Zežloutnutí kůže a očního bělma

Světlá stolice

Většina těchto symptomů se ale objeví bohužel až v momentě, kdy je nádor ve slinivce více rozrostlý a nemoc je tak v pokročilém stádiu. Rozhodně je ale dobré mít představu o tom, na co přesně si dávat pozor. Pomůže vám to odhalit nemoc co nejdříve.

Na pozoru by se měli mít především lidé patřící do rizikových skupin, u kterých je vyšší riziko vzniku tohoto typu rakoviny.

Do těchto skupin patří kuřáci, lidé, kteří trpí cukrovkou, dále také obezní jedinci, lidé, kterým je více než 65 let a ti, kteří mají toto onemocnění v rodině.

Dobrou zprávou je, že se této nemoci lze do jisté míry vyhnout pomocí několika jednoduchých změn životního stylu, mezi které patří:

Optimální váha – Obezita je jedním z rizikových faktorů vzniku této nemoci, udržováním zdravé hmotnosti ji tedy můžete účinně předcházet. Nejúčinějším způsobem, jak toho dosáhnout je podle Mayo kliniky zařadit do své rutiny nějaký typ fyzické aktivity a doplnit ho změnou jídelníčku.

– Obezita je jedním z rizikových faktorů vzniku této nemoci, udržováním zdravé hmotnosti ji tedy můžete účinně předcházet. Nejúčinějším způsobem, jak toho dosáhnout je podle Mayo kliniky zařadit do své rutiny nějaký typ fyzické aktivity a doplnit ho změnou jídelníčku. Zdravý jídelníček – Strava bohatá na zeleninu a ovoce, která hraje všemi barvami vám pomůže se vzniku rakoviny vyhnout.

– Strava bohatá na zeleninu a ovoce, která hraje všemi barvami vám pomůže se vzniku rakoviny vyhnout. Přestaňte s kouřením – K kouřeníc cigaret lze přestat např. pomocí terapie, nebo podpůrných skupin.

Zdroj: John Hopkins Medicine, Mayo Clinic, Express

