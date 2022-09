Rakovina střev: Jakému typu potravin se vyhnout?

Tento typ rakoviny je známý také jako kolorektální rakovina. Rakovině střev ve většině případů předcházejí malé výrůstky na vnitřní straně střev, zvané polypy. Z polypů se totiž rakovina střev může vyvinout v momentě, kdy nejsou včas odhaleny a odstraněny. Proto je velmi důležité docházet na pravidelné kontroly.

Na kolonoskopii je ideální se poprvé objednat ve věku 45 let a poté na ni pravidelně docházet alespoň jednou za 10 let, jak na svém webu uvádí WebMD. To ale neplatí, pokud máte zvýšené riziko vzniku rakoviny střev. V takovém případě se o tom, kdy se poprvé objednat na kontrolu a jak často na ni docházet, poraďte se svým praktickým lékařem.

Rizikové faktory rakoviny střev

Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku kolorektální rakoviny, patří:

rodinná historie – pokud u někoho z vašich příbuzných vznikla rakovina střev, máte i vy vyšší riziko jejího vzniku

obezita

nadváha

zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba a další)

předchozí výskyt polypů

vysoká konzumace červeného masa

nadměrná konzumace alkoholu

kouření

prodělání rakoviny střev

Je nutné vědět, jakými symptomy se tento typ rakoviny projevuje, a to zejména pokud patříte do výše uvedených skupin. Postupem času se totiž šance na úspěšné vyléčení této nemoci snižují.

Symptomy kolorektální rakoviny

Mezi příznaky rakoviny střev patří mimo jiné:

změna pohybů střev

pocit neúplného vyprázdnění střev

krev ve stolici

změna vzhledu nebo konzistence stolice

bolest břicha

křeče

nadýmání

bulka v konečníku

bolest konečníku

nevysvětlitelná ztráta hmotnosti

krev v moči

změna barvy moči

únava

anémie

Pokud tedy na sobě zpozorujete některé z těchto symptomů, okamžitě se poraďte se svým praktickým lékařem.

Prevence rakoviny střev

Vzniku kolorektákní rakoviny předejdete nejlépe pomocí dodržování zdravého životního stylu, do kterého patří mimo jiné i dostatek pohybu, vyvážený jídelníček a vyhýbání se zlozvykům, jako je nadměrná konzumace alkoholu a kouření.

Studie ale dokazují, že nám pomůže mimo jiné i vyhýbat se určitému druhu potravin, a to zejména těm průmyslově zpracovaným. Tyto potraviny totiž zpravidla obsahují vysoké množství přidaných cukrů a nedostatek vlákniny. Takové složení jídelníčku následně vede k přibírání na váze a v některých případech i k nadváze a obezitě, které jsou rizikovými faktory vzniku rakoviny tlustého střeva.

Zdroj: Cancer Council, WebMD, The BMJ

