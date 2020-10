Rizikové nemoci: Chřipka je nebezpečná pro astmatiky, kardiakům může přivodit infarkt

Vakcín proti chřipce není dostatek, proto by každý měl zvážit, zda je pro něj nutné očkování. Do příchodu koronaviru očkování proti chřipce využívalo je pět procent populace a nyní zájem o něj trhá rekordy. Ne vždy je ale nutné. Důležité je především pro konkrétní skupiny lidí, těm může leckdy zachránit i život. Pojďte se tedy podívat, kdo by se měl nechat proti chřipce očkovat.

Astmatici

Astma je po celém světe velmi rozšířené. Touto nepříjemnou nemocí trpí téměř 300 milionů lidí a jen u nás je jich téměř milion. Když astmatika skolí chřipka, není to žádná legrace. Hrozí u nich totiž až 120krát vyšší možnost úmrtí než u běžných pacientů. Chřipkový virus totiž útočí na dýchací cesty, které má astmatik mnohem citlivější. Často pak dochází k zánětům, které způsobují atmatické záchvaty. Takový neléčený zánět pak může vést až k zápalu plic. Na ten v Evropě ročně zemře až 230 tisíc lidí. Zápal plic v kombinaci se chřipkou je dokonce desátou nejčastější příčinou úmrtí ve světě.

Chronický zánět ledvin

Asi deset procent populace trpí chronickým onemocněním ledvin, které je v těžších stadiích v kombinaci se chřipkou také nebezpečné. U nás se jedná asi o půl milionu obyvatel, kteří se denně potýkají se sníženou funkcí ledvin. Tím jejich tělo není schopné pořádně bojovat s infekcemi a neschopnost organismu poradit si třeba právě s takovou chřipkou může přinést neblahé následky. Kromě toho, že se tito lidé těžce potýkají s nákazou, ta ničí už tak zdevastované ledviny, které fungují hůře a hůře. K tomu se často přidají zápal plic nebo zánět průdušek. Lidé s chronickým onemocněním ledvin umírají na chřipku desetkrát častěji než lidé zdraví.

Diabetici

Ani diabetici by si neměli s chřipkou zahrávat. Může totiž zvýšit míru stresu v těle, což ovlivňuje hladinu cukru v krvi a to může vést k vážným komplikacím. Diabetikům hrozí šestkrát pravděpodobněji hospitalizace s chřipkou než zdravému člověku. Nebezpečná je také infekce hrudníku, z čehož se může rozvinout zápal plic.

Kardiaci

Na nemoci srdce u nás ročně umře až šedesát tisíc pacientů a jelikož chřipka velmi zatěžuje lidský organismus, je tato skupina lidí také velmi ohrožena. Onemocnění chřipkou může zhoršit srdeční problémy, ale může také přinést bakteriální zápal plic. Dle veřejných statistik je kardiak na životě ohrožen až padesátkrát více než zdravý jedinec. I riziko infarktu je až dvojnásobné a nakaženému hrozí ještě několi týdnů po vyléčení.

