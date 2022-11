Skutečný lék na obezitu je na světě a funguje u většiny dospělých i dětí. Nová studie přináší naději

Obezita se v posledních desetiletích stává doslova pandemií a její zmírňování je velkým úkolem, který stojí nejen před námi samotnými, ale i lékaři a vědci z dalších oborů. Ti neustále pracují na hledání preparátu, který by dokázal ovlivnit naše tělo natolik, aby se ve výsledku podobalo přání přírody a nikoliv produktu konzumní společnosti.

Je na světě geniální lék?

Která látka má být tím geniálním prostředkem ke ztrátě nadbytečné hmotnosti a návratu těla k běžným rozměrům? Jde o semaglutid, používaný v medicíně již delší dobu, dříve však byl předepisován pouze pacientům, trpícím cukrovkou. Nyní se ukazuje, že je jeho účinek mnohem širší, a to - jak bylo naznačeno - hlavně v léčbě obezity jak u dospělých, tak i u mladistvých pacientů.

Látka podobná přirozenému hormonu

Jak tento lék pomáhá ke snižování hmotnosti? Jde o látku, napodobující hormon glukagon. Ten je schopen působit na ta místa v mozku člověka, která ovládají chuť k jídlu, respektive je schopen navodit pocit sytosti, a tím zlepšit kontrolu nad množstvím přijímané stravy.

Testy, prováděné u obězních mladých lidí mezi 12. a 18. rokem věku, tedy u starších dětí a dospívajících, podle výsledků studie jednoznačně dokázaly, že zatímco ve skupině pacientů, kteří dostávali po dobu 68 měsíců placebo, došlo alespoň k částečnému snížení hmotnosti v 17 % případů, mezi těmi, jimž byl jednou týdně injekčně podáván skutečný semaglutid, šlo o plných 72,5 % účastníků testu. Obě skupiny přitom navíc dostávaly pravidelné rady ohledně zdravého životního stylu a odpovídajícího stravování. Je tedy jasné, že tahle látka může být v budoucnu tím pomyslným Svatým grálem obézních lidí.

Proč tloustneme, víme, ale nic s tím neděláme

Co je ale hlavním důvodem k tak rychle rostoucímu počtu obézních lidí? Je to samozřejmě sedavý životní styl, nechuť k pohybu a přejídání se. Jenomže samotné množství jídla by podle šéfredaktorky časopisu Obesity Barbary Corkey, Ph.D, nebylo takovým problémem, kdyby nešlo doslova o energetické bomby, které jsou i bez zbrojního pasu k dostání doslova všude kolem nás.

„Lidé vyvinuli metodu, s jejíž pomocí lze nasytit miliardy lidí na planetě, kteří by jinak trpěli nebo dokonce zemřeli hlady. Podařilo se to za použití konzervačních látek a dalších prostředků, které uchovávají potraviny déle čerstvé, ale také díky maximálnímu zvýšení energetické hodnoty i v poměrně malém množství stravy,“ uvádí Corkey. Pokud pak lidé ve vyspělejších a bohatších státech zkonzumují stejné množství takovéto potravy, jako by tomu bylo v případě přírodněji zpracovaných surovin, není se čemu divit, že je každého půl roku třeba obměnit šatník za větší.

Zdá se tedy, že lék by mohl být na světě. To ale rozhodně neznamená, že můžeme zahodit pohyb, zdravý životní styl, zeleninu a doma připravované zdravé pokrmy. Stále to bude lepší, levnější a zdravější než pravidelné injekce semaglutidu.

Zdroj: onlinelibrary, sciencedaily, University of Pittsburgh

