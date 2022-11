Srdce potřebuje železo, ale kde ho vzít? Profesor Linhart vysvětluje, kdy a komu hrozí nebezpečí

Lidská srdce jsou zranitelná. Kdo by neznal například píchání u srdce. Srdečním selháním trpí v Česku zhruba 300 tisíc lidí. Zásadní pro jeho fungování je také železo. „Lidské tělo má v sobě 3 až 4 gramy železa, které je zásadní pro fungování celé řady dějů v lidském těle. Železo je například součástí červeného krevního barviva – hemoglobinu, kde umožňuje přenos kyslíku. Železo je ale potřeba i pro fungování mitochondrií, buněčných součástí – které jsou v těle centrem dýchání a tvorby energie. U lidí, kde srdce nefunguje, jak má, a selhává, je nedostatek železa obzvlášť nebezpečný – srdeční sval nemá dostatečně silné kontrakce, v případě sebemenší námahy nemá tělo kde brát, dochází k přetížení životně důležitého svalu a selhání zrychluje,“ vysvětluje prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti. Dodávání železa je tak důležité pro ovlivnění průběhu a prognózy onemocnění.

Proč má srdce nedostatek železa?

Podle lékařů má paradoxně část pacientů se srdečním selháním hladinu hemoglobinu relativně v pořádku, přestože evidentně nedostatkem železa trpí. „Zatímco u řady chorob řešíme nedostatek železa jeho podáváním v různých formách tablet či kapslí, tato léčba není schopna nahradit velký nedostatek, který nemocní se srdečním selháním mají. Takto podávané železo se u nich špatně vstřebává a pacienti léčbu nesnášejí dobře. Řešením je nitrožilní podání a je důležité, aby šlo o léčivý přípravek s velkým množství železa a minimem nežádoucích účinků,“ říká prof. Linhart.

Nedostatek železa u lidí s chronickým srdečním selháním má podle odborníka několik příčin. Nemocní podle kardiologů často trpí nechutenstvím, a tak ani přirozeně do sebe nedostanou vše, co by jejich tělo potřebovalo, železo se u nich navíc hůře vstřebává například kvůli zánětu, otokům nebo nedostatku vitamínů nutných ke vstřebávání železa do organismu. „Pacienti mohou mít i zvýšené ztráty železa kvůli malému a nepozorovanému krvácení do trávicího traktu, často zesílenému podáváním léků na jejich nemoc,“ uvádí prof. Linhart.

Doplňovat lze i nitrožilně

Kardiologové zjišťují hladinu zásobního železa u svých pacientů laboratorní analýzou krve. Pokud zjistí jeho zásadní nedostatek, doplní jej pacientovi nitrožilně, v 90 % formou kapačky. „Aplikace na kardiologických nebo internistických odděleních trvá přibližně 10-15 minut a dávka takto podaného železa stačí pacientovi na půl roku až na rok,“ dodává prof. Linhart.

Podle odhadů České kardiologické společnosti se v posledních pěti letech zvedlo množství lidí s diagnózou srdečního selhání o více než polovinu. „Do roku 2030 by měl jejich počet dokonce vzrůst o 50 % na přibližně 450 000.“

