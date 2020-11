Superovoce ze supermarketu nebo zelený čaj. Co všechno nám může pomoci překonat běžné nemoci i covid?

Granátové jablko je skutečná vitamínová bombička, také proto je zařazováno mezi tak zvané superovoce. Jeho účinky jsou známé již dlouho, ale není na škodu si je právě v této době připomenout. Čím nám tedy může granátové jablko pomoct?

Pro imunitu jako stvořené

Hlavní hodnotou, kterou nyní na tomto ovoci oceníme, je schopnost posilovat imunitu. K tomu dochází prostřednictvím celého komplexu pozitivních účinků granátového jablka na náš organismus. Jsou to jak antioxidační účinky, tedy pomoc v boji proti tak zvaným volným radikálům, které se do těla dostávají z vnějšího prostředí nebo dokonce vznikají v těle při trávení. Látky, obsažené v tomto “superovoci”, pak také pomáhají s čištěním krve a pozitivně působí i při anemii, tedy chudokrevnosti, kdy tělo vinou nedostatku železa v krvi trpí mnoha dalšími neduhy, mimo jiné špatným okysličováním orgánů včetně mozku a podobně.

Vitamíny i minerály

Granátové jablko obsahuje velké množství vitamínů, a to zejména A, B, C, E a K, ale také sodík a další minerály, včetně již zmiňovaného železa. Díky své schopnosti svádět úspěšný boj s cholesterolem či vysokým krevním tlakem prospívá i našemu srdci a oběhové soustavě obecně. Pokud tedy budeme takto pečovat o svoje tělo a pokusíme se ho průběžně zbavovat zbytečné zátěže i s pomocí granátového jablka, bude mít mnohem více sil na případný boj s covidem. Navíc podle nových výzkumů šťáva z tohoto ovoce dokáže sama o sobě snížit aktivitu koronaviru až o 80 %. A to se už vyplatí…

Černé jeřabiny

Stejně jako v granátovém jablku najdeme i v černých jeřabinách (arónii) mnohé prospěšné látky od vitamínů až po řadu minerálů. Také od tohoto ovoce si můžeme slibovat snížení krevního tlaku a hladiny cholesterolu, ale také zmenšení otoků nebo zlepšení stavu hemoroidů. V současné době ale oceníme schopnost díky množství vitamínů posilovat imunitu našeho těla a působit jako desinfekce.

Podívejte se v obchodě

Pokud nemáte doma nasušené plody arónie, z nichž byste si mohli po vzoru šípku uvařit třeba čaj, není nutné smutnit. V obchodech jsou ke koupi zavařené jeřabiny, ale i marmelády, sirupy, šťávy a podobně. Jen je třeba hledat možná na místech, kam při běžném nákupu v supermarketu možná nechodíte. Případně obchody se zdravou výživou budou tím pravým rájem pro hledače arónie.

Zelený čaj

Ani účinky zeleného čaje jako silného antioxidantu nejsou ničím neznámým. Podle německé studie ale dokáží potlačit projevy infekce koronavirem a značně tělu ulevit. Zelený čaj obsahuje katechiny, což jsou látky, které se velmi účinně podílejí právě na posilování imunity a podle četných vědeckých studií jsou schopny také ničit či potlačovat bakterie a viry. Pro období pandemie koronaviru jde tedy, jak se zdá, o ideální nápoj.

Pozor na vedlejší účinky

V případě zeleného čaje bychom si ale měli dát pozor, abychom to s jeho konzumací nepřehnali. Je totiž obecně známo, že přílišné množství nebo nadmíru silný zelený čaj může mít vedlejší účinky, jež se mohou projevovat bolestí hlavy, nespavostí nebo nervozitou, zvracením, zrychleným srdečním tepem a podobně. I v případě, že se obrátíme se žádostí o pomoc na přírodní lékárnu, platí, že nic se nemá přehánět.

