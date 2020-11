Milenky slavného režiséra Otakara Vávry: Postelí mu prošly skoro všechny prvorepublikové herečky, podruhé se ženil v 86 letech

Kdo všechno podlehl šarmu, kouzlu a moci Otakara Vávry, už se asi nedozvíme. Přesný seznam utajených milenek si slavný režisér vzal do hrobu, ale jedno je jisté, nikdy nebyl žádným svatouškem a postelí mu prošla nejedna prvorepubliková kráska.

Přátelství s Baarovou

Taková Adina Mandlová nebo Lída Baarová by mohly vyprávět. Sám režisér o nich tvrdil, že to vlastně nejsou ani žádné velké herečky, jen dobře vypadají a pro své role umí něco udělat. To se potvrdilo, když mnozí tvrdili, že i jemu obě herečky skočily do postele.

Později to sice jeho manželka vyvrátila s tím, že s Baarovou byli pouze přátelé a Vávra ji bral jako mladší sestru. Jiní pamětníci však tvrdí, že jejich vztah byl blízký po všech stránkách. Baarová prý dokonce režisérovi svěřila podrobnosti svého intimního vztahu s Goebbelsem.

Otakar Vávra

(28. února 1911 Hradec Králové – 15. září 2011 Praha)



Působil jako český filmový režisér, scenárista a pedagog. Mezi jeho nejvýznamnější režijní díla patří husitská trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem (1954–1956), Romance pro křídlovku (1966) a Kladivo na čarodějnice (1969). Během svého života natočil více než 50 hraných filmů a k téměř 60 titulům napsal scénář. Vávrova profesní kariéra odráží téměř všechny etapy české kinematografie. Období prvorepublikové, období nacistické diktatury, období zestátněného filmu v éře komunismu i období demokratické tvorby po roce 1989.

Kamarádství s benefity s Mandlovou

S druhou zmíněnou však pletky opravdu měl. Žádná láska to však nebyla, Adinu Mandlovou měl opravdu jen do postele. V podstatě byli takovými přáteli s výhodami, což se hlavně Mandlové velmi vyplácelo. I režisér si z románku s ní něco odnesl, prý ho naučila být pozornějším milencem. Jednou se o něm vyjádřila, že je v sexu příliš rychlý a zbrklý, on se zase nechal slyšet, že má sice pěkná a pevná ňadra, ale zato kozí nohy.

Láska k zadané Hálkové

Vávrovou velkou láskou se stala žena jiná. Byla však zadaná. Šlo o manželku herce Zdeňka Štěpánka, Elenu Hálkovou. Nakonec však u krásky neuspěl a ta zůstala věrná svému manželovi.

Neskonalý obdiv k Gollové

Platonicky lamač dívčích srdcí miloval i krásnou herečku Natašu Gollovou. Ta se mu líbila tak moc, že donutil producenty, aby ji obsadili do filmu Pohádka máje. Problém byl v tom, že jí bylo třicet a měla hrát šestnáctiletou dívku. Když mu to bylo vyčítáno, nechal přeobsadit celý film staršími herci, aby to nepůsobilo divně. Jak se mu tenkrát Gollová odvěčila, se můžeme jen domnívat.

Milenecký vztah s Vítovou

Povídalo se i o jeho "přátelství" s další prvorepublikovou kráskou, kterou nebyl nikdo jiný než Hana Vítová. Prý byli milenci v době, kdy ji obsadil do komedie Cech panen kutnohorských.

Obvinění Kabátové

I Zita Kabátová se rozpovídala o svém zážitku s Vávrou. Nechala se slyšet, že ji uháněl a nabízel role ve filmech výměnou za noc strávenou s ní. Ona prý ale vždy odmítla, a proto nikdy v jeho filmech nehrála.

Oblouznění mladinkou Tanskou

Mladinkou začínající herečku Natašu Tanskou prý dokonce odvedl do vypůjčené garsonky, kde se o něco pokoušel. Nakonec se však vyděsil z dívčina mládí a nezkušenosti a ze vztahu vycouval.

Dvě manželství

I přes bezpočet románků nakonec skončil Vávra u oltáře jen dvakrát. Poprvé si vzal Helenu Zettlovou, se kterou měl syna Jiřího. Jeho druhou ženou byla o čtyřicet let mladší režisérka Jitka Němcová. Vávra byl jejím profesorem. Vzal si ji až po dlouholeté známosti, kdy za ním Jitku nechtěli pustit do nemocnice, protože nebyli příbuzní. Svatba proběhla, když bylo ženichovi osmdesát šest let.

