Vitamín D je pro imunitu zásadní, pomáhá i proti covidu. MUDr. Komárek radí, kde ho získat, a vysvětluje, proč ho máme málo

Posilovat imunitu, jíst vhodné doplňky stravy, hýbat se. I to jsou známé způsoby, jak bojovat s nemocí covid-19. Jedním ze zásadních vitamínů je přitom "déčko", kterého však mají Češi nedostatek. Proč tomu tak je, kde ho získat a jak je to tedy s tou imunitou? I to vysvětlil MUDr. Pavel Komárek.