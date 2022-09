Zdravý zvyk, který vám může poškodit srdce. Čemu se před spaním vyhnout?

Jde o obyčejné pití vody, bez kterého bychom nemohli existovat. Dokonce i tak bežný a nezbytný zvyk, jako je pravidelná hydratace, nám v určitých případech může uškodit.

Dostatečná hydratace je nezbytností

Voda tvoří zhruba dvě třetiny našeho těla, hydratace je tedy pro naše zdraví velmi důležitá. Nedostatečná hydratace nám může způsobit vážné zdravotní problémy. Patří mezi ně mimo jiné:

infekce močových cest

kožní onemocnění

zácpa

zmatení

změny nálad

ledvinové kameny

bolesti hlavy

závratě

celkově špatný zdravotní stav

Kolik vody bychom měli denně vypít?

Rozhodně není doporučeno se pití dostatečného množství vody vyhýbat, je ale potřeba ho správně načasovat.

Ženy by měly denně vypít zhruba 2,7 litrů tekutin a muži zhruba 3,7 litrů, jak na svém webu uvádí Mayo klinika. Konkrétní množství vody, kterou byste měli vypít za jeden den, je ale individuální a závisí nejen na tom, kde žijete, ale i na míře fyzické aktivity, kterou vykonáváte, a celé řadě dalších faktorů.

Důležité je většinu doporučeného množství tekutin vypít ideálně během dopoledne a odpoledne a vyhnout se pití velkého množství vody večer a těsně před spaním.

Pokud totiž vypijete větší množství tekutin předtím, než ulehnete do postele, budete muset s největší pravděpodobností během noci chodit na toaletu, a to dokonce hned několikrát. To ale naruší váš spánkový cyklus, což může vést k dlouhodobým hormonálním výkyvům, které mohou ohrozit zdraví našeho srdce.

Jak dlouho bychom měli spát?

Náš organismus zkrátka potřebuje ideálně 7 až 8 hodin nerušeného spánku za noc k tomu, abychom si udrželi optimální zdraví.

Spánek nám pomáhá mimo jiné i vyrovnávat hladinu hormonů v těle, mezi které patří i stresové hormony nebo ty, které se podílejí na správném chodu našeho metabolismu. Přerušovaný spánek tak může vést k celé řade zdravotních potíží.

Zdroj: Mayo Clinic, NHS Inform

