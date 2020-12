Zima je pro viry doslova rájem. Jak jim jejich život znepříjemnit?

Jak je to se zimním obdobím a “správným” oblékáním? Určitě nikdo z nás nechce nastydnout, dostat chřipku nebo dokonce covid-19, ale všechno je trochu složitější, což se ostatně dá čekat. Sám chlad samozřejmě není důvodem, proč se nakazíme. Na druhou stranu je pravda, že chladné dny rozvoj chřipky a dalších viróz prokazatelně usnadňují. Prozatím se ale zdá, že koronavirus se chová trochu jinak než ostatní viry.

Zima je pro viry ráj

Většina virů, včetně toho, který je viníkem běžné chřipky, zůstávají déle aktivní a rychleji se množí při nižších teplotách. Jak je to možné? Chladné počasí totiž dokáže změnit membránu viru a ta se stane pevnější a pružnější. A právě to je důvodem toho, že se potom viru lépe daří pronikat do buněk lidského těla a přenášet se z jednoho člověka na druhého.

Dýchat přes šálu

Nejhorší z pohledu možnosti přenosu virové nákazy je podle vědecké studie suchý chladný vzduch, který je pro propuknutí chřipkového onemocnění “nejvhodnější”. Viry se v takovém prostředí udrží životaschopné po mnohem delší dobu. Navíc jde i o skutečnost, že při pobytu venku v chladu vdechujeme studený vzduch, který může nepříznivě ovlivnit imunitní reakci dýchací soustavy, a tím usnadnit virům průnik do těla. Vhodnou obranou v takových dnech je proto nošení šátku, šály - nebo v současnosti i roušky - které zakryjí nos a ústa a vzduch, který budeme vdechovat, nebude přece jen tak ledový. Měli bychom si ale také uvědomit, že viry pronikají do těla i dalšími cestami, jako je okolí očí.

Pozor na výživu a pohyb

Dalším problémem, který může v zimě zvýšit náchylnost organismu k onemocnění virovými chorobami, je nedostatek vitamínu D, který naše tělo získává díky působení slunečního svitu. Toho se v zimě většinou nedostává a lidský imunitní systém tak trpí. V zimě se také většinou méně hýbeme, což rozhodně odolnosti těla nepřispívá, zvlášť přihlédneme-li ke skutečnosti, že místo dlouhých procházek přírodou trávíme většinu času v uzavřených místnostech s dalšími lidmi. Přenos infekce je proto mnohem jednodušší.

Jak je to s koronavirem?

I když se prozatím zdá, že v případě koronaviru není tak markantní rozdíl mezi možností nakazit se v chladném nebo teplejším počasí, určitě je pro naše tělo dobré snažit se o něj v zimě starat, jak nejlépe to dokážeme. Ideálem podle odborníků je, aby rozdíl mezi naší tělesnou aktivitou v létě a v zimě byl co nejmenší. I v chladu se dá sportovat, jen to vyžaduje postupnou přípravu. Tu už letos nestihneme, ale delší vycházky při dodržení popsaných pravidel budou jistě prospěšné.

Co dělat?

O častém a hlavně i správném mytí rukou byly už popsány stohy papíru a nespočet internetového prostoru. Přesto si nesmíme myslet, že jde jen o frázi. Mytí rukou je opravdu jedním z nejdůležitějších momentů v prevenci proti virózám.

Hodně pijte. Dostatečná hydratace organismu přispívá k lepší odolnosti vůči nákaze. Ideální je vypít osm běžně velkých sklenic vody denně.

Pomůže také vyvážená strava bohatá na vitamín D, jako jsou vejce, losos, tuňák a další potraviny.

Zůstaňte fyzicky aktivní i v zimě.

Dodržujte důsledně hygienu v domácnosti - uklízejte a pravidelně čistěte všechny povrchy.

Používejte zvlhčovače vzduchu, které brání vysychání sliznic.

Nechte se očkovat.

