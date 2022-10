6 výhod bankovního produktu s názvem dětský účet

Finanční gramotnost

Když chcete děti naučit hospodařit s penězi, není nad jejich vlastní finanční praktickou zkušenost. V rámci svého účtu si děti rychleji osvojí znalosti, co se týče hodnoty peněz. Navíc se naučí pojmy, jako jsou poplatky a úroky.

Přístup i pro rodiče

Jako rodič jistě oceníte, že si můžete nastavit e-mailové upozornění na veškeré uskutečněné transakce a akce. Účet umožňuje stejnou manipulaci jak dítěti, tak i vám, a navíc poskytuje nastavení určitých limitů.

Přehlednost

Nejen váš potomek, ale i vy získáte shrnutí, jak si dítě v hospodaření s penězi vede. Mimo to vy sami budete mít přehled, kolik peněz na dětský účet, například v rámci kapesného, celkově posíláte. Pro takové transakce lze nastavit trvalý příkaz.

Povýšení na teenagera

Dětský účet roste s vaší ratolestí. Když vaše dítě dosáhne patnácti let, účet se automaticky posune o „level výš“. To znamená, že internetové bankovnictví se pro dítě stane méně omezeným nebo mu budou umožněny výběry z bankomatu zdarma i v zahraničí – a to z důvodu například brigády mimo ČR.

Bezpečnostní omezení

Nemusíte se bát, že by váš potomek utratil příliš mnoho peněz nebo se zadlužil. Dětský účet nepovoluje ani kontokorent, ani žádný typ úvěru či půjčky. Navíc v internetovém bankovnictví jednoduše nastavíte denní limit útraty, jehož výšku můžete dle libosti měnit.

Přidané služby

S přidanými službami si každé dítko bude připadat jako dospělý. K zodpovědnosti mu dopomůže například debetní karta, výběry z bankomatů, internetové bankovnictví – a to včetně aplikace. Některé banky také vyplácejí bonusy a poskytují cashback (vrácení části peněz za provedené platby).