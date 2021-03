8 kroků k lepšímu spánku

Pokud jste zoufalí, protože se vám špatně spí, čtěte dál. Připravili jsme pro vás 8 jednoduchých tipů k lepšímu spánku. Odteď se vám bude chtít do postele neustále.

Kvalitní postel

Není to vždy o matraci, ale i o posteli a roštech. Postel vybírejte podle vlastních preferencí. Vyhovuje vám vysoká, nebo nízká? Potřebujete hodně prostoru, nebo preferujete menší prostor? To jsou otázky, které je vhodné si před nákupem položit.

Pokud vás trápí bolesti pohybového aparátu, oceníte vyšší postel, ze které se velmi dobře vstává. Není nutné tolik zapojovat kolena a kyčelní klouby, což nebývá poránu úplně jednoduché. Vysokou postel si také oblíbí alergici. Jsou dál od prachu, který na zemi přirozeně bývá. K posteli se dá pořídit stolička na slézání.

Dětské postele jsou naopak kvůli výšce dětí spíše nižší. U dětí s živými sny narůstá riziko spadnutí, takže zvolte takovou, která má vyšší okraj jako dětská postýlka nebo opravdu nízkou. Většinou záleží na věku dítěte. Některé děti jsou při spánku klidné a na vzhledu nezáleží.

Aktuální trend: V současné době se na trhu objevují čím dál více postel domeček, která připomíná základ a střechu domu. Dá se nádherně dekorovat a personalizovat pomocí závěsů, nálepek a provázků.

Matrace

Na řadu přichází matrace. Jestliže spíte na proležené, deset let staré, určitě si spánek nezlepšíte. Každý preferuje trochu jiný typ, proto si ji před zakoupením vyzkoušejte. Tvrdá matrace bývá preferována muži, spáči na zádech a osobami vážícími víc do 120 kg. Měkkou matraci si koupí spíše ženy nebo pravidelní sportovci. Do manželské postele se nejvíce hodí středně tvrdá matrace, která poskytuje příjemný kompromis a pohodlí pro oba partnery.

Pokud si nevíte rady, přečtěte si průvodce Jak vybrat matraci a rošt. Najdete tam praktické tipy a rady pro lepší výběr matrací a roštů. Rošty jsou také důležitou součástí. Správný výběr nepodceňujte.

Tip: Ke kvalitní posteli si vyberte bavlněné povlečení, které je příjemné na omak, hřeje a umí sát vlhkost.

Stop modrému světlu

Možná to slyšíte už poněkolikáté, ale 30 minut před ulehnutím nekoukejte do obrazovky telefonu. Nebo si nastavte noční osvětlení, které je dožluta, takže neničí oči a spánkový cyklus. Modré světlo se vyskytuje především přes den, takže pro tělo není přirozené, aby ho vidělo několik hodin v noci.

Budík si nastavte přes den a upozornění vypněte. Věnujte se sami sobě a nenechte se vyrušovat. Být stále k dispozici je pro moderní dobu “standard”, ale vy si tím akorát ublížíte.

Dávejte také pozor na žárovky a jejich teplotu. V ložnici by neměla teplota žárovek přesahovat 4 000 kelvinů. Žárovky dožluta v nás vzbuzují pocit pohodlí a útulna. A to chce před spaním každý, ne?

Uklidňující zvuky

Už jako děti jsme poslouchali předčítání pohádek od rodičů nebo z přehrávače (případně ukolébavek. Je přirozené, že se nám lépe usíná u příjemných zvuků. Stává se vám, že prospíte celý film? To je ono.

U miminek je také vhodné pouštět zvuky, aby se nebudila při každém náhodném zvuku. Dopřejte si i vy příjemný začátek spánků a pusťte si zvuky, které vás uklidňují.

Jaké zvuky to mohou být?

Moře a vlny

Vítr

Déšť a bouřka

White nebo brown noise aneb bílý a hnědý šum

Pohádky

Nezapomeňte si nastavit vypnutí, pokud tyto zvuky poběží celou noc, je šance, že se zbytečně vzbudíte. Máte zaplacený účet na Spotify? V aplikaci se dá jednoduše stáhnout zvuk pro offline přehrávání a nastavit časovač vypnutí. Spotify nabízí nepřeberné množství českých pohádek a přírodních zvuků. Zvuk by určitě neměl být příliš nahlas, ale ani tak potichu, abyste se neustále zaměřovali na jednotlivá slova.

Bylinky

Příroda je mocná čarodějka. Proto se nebojte koupit si relaxační bylinky v jakékoliv formě. Dnes se dají sehnat jako kapky, čaj, aroma oleje, naplněné pytlíčky, spreje, tablety… Možností je opravdu mnoho.

Než začnete některou z bylinek užívat, přečtěte si kontraindikaci. Některé bylinky se nesmí nebo nemají s léky kombinovat. Pokud například berete hormonální antikoncepci, není vhodné používat třezalku, která z krve velmi rychle odbouravá léčiva. Stejně tak se nemá kombinovat s dalšími léky. U jednotlivých bylinek zjistěte co nejvíce informací, ať nejste zklamaní. Těhotné ženy si musí dávat ještě 2x větší pozor.

Velmi dobrou volbou je meduňka, kozlík lékařský, heřmánek, levandule a mučenka. Určitě neopomeňte ani melatonin a hořčík. Melatonin ocení hlavně ti, kteří létají a zažívají časové posuny. Není návykový a v těle se vyskytuje zcela přirozeně jako “hormon spánku”.

Tip: Mnozí si také nemohou vynachválit CBD olej a vitánii snodárnou.

Četba

Čtení knihy přirozeně unavuje oči, což se před spaním hodí. Unavené oči vás donutí jít spát. Pokud čtete při lampičce, zvolte, jak už jsme psali, žlutou žárovku, která nesvítí příliš silně. Ideální je čtečka, která má elektronický inkoust a imituje čtení z knihy. Pokud si koupíte tu se zabudovaným osvětlením, měňte intenzitu. Na začátku čtení si zvolte vyšší stupeň a postupně ho snižujte. Oči se unaví pomaleji a přirozeněji. Jako kdyby zapadalo sluníčko.

Co před spaním číst? Záleží hlavně na tom, co vás baví. Ale nejlepší volbou jsou klidné knihy s jednoduchým příběhem, nad kterým nemusíte moc přemýšlet. Pamatujte, že se chcete uklidnit. Není to maraton.

Sportovní aktivita

Pokud potřebujete, aby děti nebo zvířata v noci pořádně spala, utahejte je přes den. To stejné platí u vás. Pokud jenom sedíte na židli a koukáte do počítače, moc energie nevydáte. Tělo tedy nemá důvod přecházet do udržovací a relaxační fáze.

Nemusíte podávat obrovské výkony. Delší procházka, jóga, cardio, běh či lehké posilování naprosto stačí. Každý výkon nutí tělo k regeneraci, která probíhá právě během spánku, proto usnete dřív a na delší dobu.

Ptáte se, kdy si zacvičit? To necháme na vás. Někdo miluje cvičení ráno, jiný odpoledne a ostatní zase cvičí zásadně večer.

Pozor na plný žaludek

Před spaním není vhodné jíst tučná, těžká jídla, která se těžko tráví. Ale nesmíte chodit spát ani s kručícím žaludkem. Zvolte spíš menší nebo střední porci. Pokud máte v noci hlad, sáhněte po bílém jogurtu, mozzarelle, polévce, pečivu nebo salátu.

Určitě to nepřehánějte s příjmem vody. Pijte hlavně ráno a přes den, ať nemusíte v půlce spánku vstávat, jít na toaletu a znova se pokoušet usnout. Těsně před ulehnutím si na toaletu dojděte, ať snížíte riziko probuzení.