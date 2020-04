Ani v karanténě nemusíme tloustnout. Jak se v těchto dnech udržet ve formě?

V posledních dnech zažíváme v našem osobním i pracovním životě mnoho překotných změn. Mění se nám zaběhlá životospráva, organizace dne, mnozí pociťují zároveň i značnou nejistotu z budoucnosti a jsou vystaveni stresu. Jak to vše sladit se zdravým životním stylem, jak nepřibrat a udržovat se i psychicky co nejvíce v pohodě?

Denní rituály nám dávají pocit jistoty, duševního klidu a stability, proto bychom na ně ani v tomto extrémním období neměli zapomínat. S malými obměnami je můžeme zachovat – ranní čaj si sice nedáme s kolegy fyzicky, ale můžeme uspořádat konferenční hovor přímo z naší kuchyně. Hodiny jógy snadno nahradíme videem z internetu a podobně. Pokud právě teď nechodíte do práce, je vhodné vymyslet si nějaký vlastní harmonogram, který vám bude dávat pocit kontroly, organizace a udrží vás v psychické pohodě mnohem lépe než 14 hodin u televize na gauči.

„Snažte se nevybočovat z pravidelného stravování, jezte nejlépe pětkrát denně. Dělejte, na co je váš organismus zvyklý. Pomůžete jej udržet stabilnější a odolnější. Stejně tak dodržujte pitný režim – zhruba 2-2,5 l tekutin – nejlepší je čistá voda,“ říká výživová poradkyně Věra Burešová.

Nakupujte s rozmyslem

Spousta Čechů se zásobila trvanlivými potravinami, ty však nejsou pro naše tělo a zdraví nejprospěšnější. Ale neházejme všechny trvanlivé potraviny do jednoho pytle. „U nás doma najdete suroviny, jako je rýže natural, jáhly, pohanka, čirok, quinoa, několik druhů luštěnin, jako je čočka, fazole azuki, cizrna, hrách nebo mungo. Na pečení používáme pohankovou, čirokovou anebo např. cizrnovou mouku. Mléko si děláme domácí rozmixováním mandlí nebo lískových oříšků či z jiných ořechů nebo semínek,“ vysvětluje Stanislav Petříček, zakladatel bistRAWveg.

Každopádně jídlo na talíři by mělo být pestré a výživově plnohodnotné, tzn. že na něm nechybí obilniny, luštěny i zelenina, a to jak vařená, dušená či pečená, tak kvašená (domácí pickles). A je možné doplnit i různými klíčky nebo microgreens (hrášek, slunečnice, řeřicha, ředkvička, zelí a další).

Zbytečně nezobejte

Udělejte maximum pro to, abyste se nesnažili uklidňovat stres jídlem – tipy, jak to udělat: jezte pravidelně po 2,5 hodinách a místo toho, abyste se pustili do "hříchu", se jděte raději projít na vzduch.

Mnoho lidí uklidňuje něco chroupat – takže zeleninu na širší hranolky a může se zobat. Konzumujte vlákninu – dodá vám větší pocit nasycenosti a potřebu jíst tak udržíte lépe na uzdě. Dobré je najít si pro uklidnění a zabavení se nějaký nový nebo staronový koníček. Co takhle šít, číst si, vařit zdravé pokrmy, zacvičit si, vzdělávat se, kutit, zazpívat si či zahrát si na hudební nástroj?

Neodepírejte si čerstvý vzduch

Pokud jste zdraví, choďte denně ven do parku či přírody. Rozhodně však při tom musíte dodržovat všechna aktuální nařízení, tedy s rouškou a zcela se vyhýbat venku jakýmkoliv sociálním kontaktům. Pokud to situace dovoluje, tak choďte do práce pěšky anebo jezděte na kole. I v současné situaci můžete vyrazit na kole na výlet, určitě ale volte výlety do přírody, kde zamezíte kontaktu s lidmi, a nezapomeňte si vždy zakrýt ústa a nos.

Začněte s kratšími trasami a zprvu se vyhněte prudkému stoupání. Postupné navyšování náročnosti vás bude dělat silnějšími a pokud vytrváte, za chvíli bez problému ujedete i desítky kilometrů. Jaro je pro takový postupný začátek ideální.

Ve zdravém těle...

Zařaďte pravidelné cvičení doma. To, že nemůžete jít do posilovny nebo tělocvičny, neznamená, že se nemůžete hýbat vůbec. Můžete zkusit i různé cvičební lekce na internetu. Pokud máte zahrádku, práce na čerstvém vzduchu pro vás bude prospěšná fyzicky i psychicky. Pokud máte více času a pejska, i ten ocení více procházek.

Pouze pozitivní myšlenky

Pokud máte méně sociálního kontaktu kvůli karanténě, zavření provozů, home office a dalším opatřením, je dobré více komunikovat s příbuznými i známými online a telefonicky. Snažte se však nešířit negativní zprávy a nepřenášet svoje obavy na ostatní, ale soustředit se na jiná témata a být ostatním více podporou než zátěží.

Opatrně s alkoholem!

„Pamatujte, že popíjení alkoholu je nežádoucí z řady důvodů – díky vysoké energetické hodnotě narušuje vaši snahu o udržení či získání ideální postavy. Dále jeho konzumace oslabuje imunitu. Navíc uklidňující účinek je pouze krátkodobý. Snažte se najít jiné pomocníky pro uvolnění napětí - např. staré i nové koníčky a zájmy, komunikace a společné činnosti s rodinou, četba, zvelebování bytu a podobně,“ navrhuje výživová poradkyněVěra Burešová.

