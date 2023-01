Aviváže mohou škodit vašemu zdraví. Zkuste bílý ocet, budete nadšení

Aviváže můžete najít téměř v každé domácnosti. Zajišťují, že naše prádlo po vyprání krásně voní a navíc ho ještě změkčují. Jejich výhody jsou všeobecně známé.

Problémem ale je, že celá řada lidí si neuvědomuje, že tento produkt má i celou řadu nevýhod. Patří mezi ně mimo jiné i negativní efekt, který mohou mít na naše zdraví. Aviváže se do bubnu pračky dostávají až v jedné z posledních fází praní, a proto se z prádla zcela nevymyjí a zůstávají přichycené na vláknech našeho oblečení, odkud se poté uvolňují do vzduchu a dostávají se do kontaktu s naší kůží.

Některé druhy aviváží nám mohou způsobit alergické reakce, ale i dýchací potíže. Ideální je tak zcela se vyhnout přidání aviváže do praní nebo aviváž nahradit produktem, který nám nijak neuškodí. Jedním z takových produktů je mimo jiné i bílý ocet, který naše oblečení dokáže zjemnit podobně jako naše oblíbená aviváž.

Stačí jen do přihrádky, kam běžně lijeme aviváž, nalít zhruba 120 ml bílého octa. Pokud perete barevné prádlo, můžete použít i klasický vinný ocet. V případě, že perete světlé nebo bílé prádlo, se mu ale raději vyhněte.

Bílý ocet můžete použít na jakoukoliv várku oděvu k vyprání.

Rozlučte se s psími chlupy na oblečení

Nejen, že vaše oblečení krásně změkčí, ale také zabraňuje tvorbě statické elektřiny, tím zároveň snižuje pravděpodobnost, že se vám na oblečení přilepí chlupy vašich domácích mazlíčků, ale také tvorbu žmolků.

Zbaví oblečení pachů a ochrání barvy

Ocet má navíc schopnost neutralizovat nejrůznější pachy, oblečení tak zbaví pachu potu, domácích mazlíčků i odéru, který by na vašem prádle mohly zanechat zbytky jídla. Navíc je skvělou volbou pro barevné oblečení, zabraňuje totiž vyblednutí barvy tkanin.

Předchází nahromadění produktu

Všichni máme doma několik starších ručníků, které už zkrátka nejsou tak měkké, jak bývaly, ale nevíme proč. Z velké části to má na svědomí právě nahromadění nejrůznějších produktů na povrchu ručníku. Ocet nám pomůže tyto látky z povrchu tkanin uvolnit a vaše ručníky tak opět budou jako nové.

Vyčištění vaší pračky

Celá řada lidí je přesvědčena o tom, že se pračka čistí sama společně s praním prádla, to je ale velký omyl. Praní naši pračku nečistí, ale naopak zanáší. V nejrůznějších částech naší pračky se mohou hromadit usazeniny a dokonce i růst plíseň.

Usazenin i plísně vás naštěstí může zbavit obyčejný ocet. Stačí jen do pračky nalít zhruba 250 ml octa do přihrádky, kam sypete prací prášek, a zapnout pračku na prázdno na nejvyšší teplotu a nejdelší cyklus.

