Badyán jako oblíbené vánoční koření: Využijete ho v kuchyni i jako dekoraci

Badyán poznáte na první pohled díky hvězdicovitému tvaru. Uvnitř jednotlivých výběžků pomyslné hvězdy se ukrývají semínka, která jsou hlavním zdrojem chuti, aromatu i účinných látek, díky kterým se badyán využívá nejenom jako koření. Svůj poměrně pestrý pozitivní vliv na lidské zdraví projevuje hned v několika různých oblastech.

Pomoc při kašli

Vzhledem k obsahu účinných látek najdeme badyán v některých sirupech a přípravcích pro léčbu nachlazení nebo kašle. Kromě toho pomáhá tišit bolest v krku a celkově působí na organismus posilujícím dojmem. Při pravidelném užívání můžete pozorovat pozitivní vliv na zlepšení kvality spánku. Zajímavostí je obsah kyseliny shikimové, které má antivirové účinky, takže může pomoci jako podpůrný prostředek při léčbě chřipky.

Badyán proti nadýmání

Badyán je v našich končinách poměrně exotická surovina, jejíž léčivé schopnosti nejsou tak často využívány. Velké pozornosti se však těší především v čínské medicíně, kde se doporučuje po jídle pro lepší trávení a zmírnění zažívacích obtíží. Ulevuje rovněž při nadýmání a pocitech nafouklého břicha. Pro maximalizaci účinků na trávení se badyán rovnou žvýká, ale můžete si z něj připravit také chutný odvar, kdy k němu můžete přidat i další koření, jako je například zázvor.

Využití badyánu nejenom do cukroví

A kde všude badyán využijete? Jasné je jeho použití především do perníčků, kde pomáhá dotvářet typické aroma. Často se přidává i do svařáku. Do exotických receptů především z čínské kuchyně využijete badyán pro ochucení hovězích polévek, vývarů, marinád, ale třeba i k dušenému vepřovému masu. Skvěle se hodí také pro kombinaci s chutí pórku, dýně nebo kořenové zeleniny. Schválně zkuste příště trochu více experimentovat a přidejte trochu badyánu, protože jistě budete příjemně překvapení výsledkem.

