Bylinky pomáhají, jen když víme, jak na ně. Není to složité, ale některá pravidla dodržet prostě musíme

Také máte pocit, že nejste tak docela ve své kůži? Pak je patrně nejvyšší čas na bylinky, které mohou předejít horšímu stavu, posílit imunitu, dodat důležité látky, které pomohou v boji s počínajícím onemocněním. Musíme ale dobře vědět, jak se k nim chovat, abychom jejich léčivou sílu využili do poslední možné kapičky.

Všeho s mírou

Pamatujme si, že všechno je potřeba užívat v rozumné míře - a stejně tak je to i s bylinkami. V tomto případě neplatí, že čím více bylinek dáme do hrnku, tím větší efekt na naše zdraví budou mít. Musíme si uvědomit, že to, co působí na náš organismus, jsou přírodní látky, které mohou ve vyšší než rozumné koncentraci vyvolat třeba i alergickou reakci. A to jistě není výsledek, který od bylinkového čaje očekáváme.

Vždy čerstvý nápoj

A znovu si připomínáme, že jde o přírodní lékárnu, tedy o bylinky, které nejsou chemicky upravené tak, aby vydržely dlouho čerstvé. Proto i nápoj, který z nich připravíme, bychom rozhodně neměli skladovat dlouho. Vždy je nutné uvařit jen tolik čaje, kolik jsme schopni v krátké době vypít. Nemá smysl připravovat konvici nápoje, který pak dopíjíme druhý den. Stejně tak ale musíme dát pozor na kvalitu bylinek - mohlo by se snadno stát, že se na nich i přes veškerou péči, kterou jsme v létě jejich sběru, sušení a uskladnění věnovali, objeví plíseň. V takovém případě není jiné pomoci než zlikvidovat celý sáček nebo sklenici. Místo příznivého účinku bychom se mohli dočkat nepříjemných problémů.

Nešetřete bylinkami

Nejde o radu, která by se neslučovala s tou předchozí, tedy že čaj nemá být příliš silný. Jedná se o upozornění pro ty z nás, kteří se snaží šetřit za každou cenu a jsou schopni bylinky zalít horkou vodou vícekrát. Opravdu to nemá smysl, pokud máme bylinky, které jsme si sami usušili, jsou zadarmo, a ani ty koupené nebývají tak drahé, abychom jimi museli tak urputně šetřit. Druhé vyluhování určitě nebude tak prospěšné a navíc, pokud by mezi jednotlivými zalitími byl třeba celý den, mohou se začít rozvíjet plísně, které rozhodně pít nechceme.

Pozor na směsi

Důležitým momentem u bylinkových směsí je jejich vyváženost. Jenomže tu není tak snadné zajistit ve chvíli, kdy si nedáme pozor a například bylinky koupené v obchodě navážené v sáčku nepromícháme. Stává se totiž, že některé ze součástí směsí jsou těžší než ostatní, a tak se logicky při přepravě a skladování v obchodě dostanou na dno sáčku. Aby byl účinek takové směsi co nejlepší, věnujte alespoň chvilku jejímu důkladnému promíchání.

Žádný kov

Při přípravě bylinkových čajů je důležitá i nádoba, která nemá být kovová. Právě kov totiž může vyvolat s některými látkami nechtěnou reakci a ztratí se požadovaný účinek. Stejně tak nebudeme používat kovová sítka, cedníky nebo čajová “vajíčka”. Určitě je lepší buď nechat bylinky na dně konvice nebo je volně zabalit do kusu plátýnka, jako to dělaly naše babičky.

Jak bylinky připravit?

Nejběžnějším způsobem přípravy je “čaj”, lépe řečeno za tepla získaný nálev. Bylinky v nádobě přelijeme vroucí vodou a necháme je louhovat přibližně čtvrt hodiny. Nemá smysl čekat déle. Pak nálev přecedíme a můžeme rovnou vypít. Jde o vhodnou přípravu hluchavkovitých bylinek, ale i heřmánku, lipového květu nebo mrkvovitých.

Trochu jinou variantou je tak zvaný odvar, kdy bylinky vložíme do vody, kterou přivedeme k varu a vaříme po dobu čtvrt hodiny. Takový postup se hodí pro například pro kůru, ale rozhodně takto nepřipravujeme jemné bylinky.

Z ibišku, kozlíku nebo třeba lněného semínka a dalších, jejichž účinné látky bychom varem poničili, pak připravujeme tak výluh, na který použijeme jen studenou vodu a necháme je za občasného promíchání louhovat ideálně několik dnů při pokojové teplotě.

Příroda je mocná a pokud ji umíme vnímat a využívat, můžeme žít mnohem spokojeněji. Proto je dobré věnovat trochu času i bylinkám a naučit se je používat tak, aby co nejvíc pomáhaly.

