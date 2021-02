Být neoholen je v módě. Plnovous prokazatelně připadá ženám přitažlivější

V minulosti představoval ideál mužské elegance například Oldřich Nový. Jemné, slušné vystupování a hladce oholená tvář. Žádné strniště, žádný prales rozkvetlý po tváři. Správný gentleman měl vždy připravenou nabroušenou žiletku, aby jakýkoliv náznak nedbalosti sprovodil ze světa. Dnes je situace zcela jiná. Vousáč je sexy idolem nezanedbatelného počtu žen.

Vousy útočí

Svět je naruby a vousy s ním. S nadsázkou řečeno je dnes muž s oholenou tváří ohroženým druhem. Společenské konsekvence uvolnily poměry a prodejci žiletek to musejí poznat na svém prodeji.

Módní vlna hipsterů a lumbersexuálů zásadně promluvila do současné podoby ideálního muže. Oldřich Nový by pravděpodobně nevěřícně kroutil hlavou. Muž s plnovousem se objevuje ve všech módních kampaních a na ulicích v centru města si člověk občas připadá, že se poblíž zastavil autobus dřevorubců z kanadských lesů. To však není daleko od pravdy…

Svět bez žiletky

Trend hipsterské módy pochází právě ze Severní Ameriky. Mladí muži ve Spojených státech a Kanady se vyhranili v mnoha směrech a plnovous byl jedním z nich. V kanadském Vancouveru to v jednu chvíli vypadalo jako utečenecký tábor pro místní dřevorubce. Netrvalo dlouho a vousy se z holých brad rozrostly přes oceán až do Evropy.

Mladí muži v České republice brzy pochopili, že některé ženy prostě vousy okouzlují o něco víc než hladká mladistvá tvář. Ono dodat svému věku pár let navíc nikdy neuškodí. Postupně se tento styl stal populární i mezi jinými muži, kteří nutně nepatří k vyhraněné subkultuře. Své o tom ví majitelé barber shopů, kteří jistě nelitují svého podnikání.

Lumbersexuál

Nedbalost je jedna věc, ale změnit hrubý vousatý porost v elegantní dílo? To umí jen lumbersexuál. Muži, kteří našli svoji identitu v upraveném plnovousu, plní kasy nejednoho barbera na pražských Vinohradech. Pokud se čtenář zamyslel nad tím, jak ekonomické je nechat si růst vousy a ušetřit za žiletky, tak je na omylu. Účet za úpravu vousatého porostu dělá z holobrádka milionáře. Úplně první vlna popularity opadla a mnoho mužů se vrátilo ke své holé tváři. Změna však může způsobit šok několika partnerkám, protože ze vteřiny na vteřinu omládnete o několik let.

KAM DÁL: Život single v lockdownu. Absence sexu nutí po roce s koronavirem porušovat pravidla