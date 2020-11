Češi neztrácejí svůj pověstný smysl pro humor. Znáte vtipy a nová slova, která přinesl covid?

Každá doba a událost dá většinou vznik novým termínům a slovům, která by bez ní nedávaly smysl a nikoho by ani nenapadlo je užít. Stejně tak doslova boom nových termínů přinesla koronavirová pandemie - alespoň v Česku…

Věděl to dřív

Znáte někoho, kdo již od objevení prvních případů nákazy COVID-19 ve Wu-changu hovořil o tom, že je tady riziko rozšíření virózy i do dalších zemí nebo dokonce do celého světa? Někoho, koho lidé v té době raději ani nechtěli poslouchat, ale on si přesto trval na svém? Případně někoho, krdo přesně ví, kdo a proč virus vyrobil? Potom patrně znáte jednoho z mnoha virozvěstů.

Někdy je všechno marné...

Koronaviru se rozšířil, pandemie byla potvrzena a lidé ve většině zemí dostali za úkol chovat se podle stupně nebezpečí v tom kterém státě. Také u nás byla přijata přísná opatření. Nesmíme se shlukovat, musíme nosit roušky a rozestupy mezi lidmi by měly být alespoň dva metry. A to i ve frontách v supermarketech. Přesto se i dnes najde v každém takovém obchodě alespoň jeden covidiot, který má pocit, že si pomůže, pokud se nalepí přímo za vás a bude vám dýchat na záda.

Domácí výuka je občas nad síly dospělých

Mnoho obchodů je vinou koronavirové pandemie zavřeno, lidé pracují z domova a v teple a pohodlí svých pokojů se (částečně) vzdělávají i naše děti. Samozřejmě za vydatné pomoci rodičů, kteří si s jejich učivem často sami lámou hlavu. Přiznejme si, že jsme toho zapomněli víc, než by nám bylo milo. A tak si nejeden z rodičů často povzdechne, že je na čase, aby ta haranténa už skončila.

Ani na seniory se nezapomíná

S pomocí dětem ve výuce, ale i seniorům v překonání těžkého období, kdy mnozí z nich zůstávají sami ve svých domovech, přispěchala už na jaře i Česká televize. Ta dokonce mimo to spustila nový program ČT 3, který vysílá pořady vybírané a určené hlavně právě pro seniory. Mnohým z nich nový kmetflix jistě udělal radost. Upřímně řečeno, ono je to opravdu lepší než sledovat od rána do večera nekončící koronovelu, která po určitém čase může hraničit až s infodemií.

Cesta COVIDu

Jak se k nám, respektive do Evropy nákaza dostala? Některé velmi neověřené zdroje hovořily dokonce o zavleční nemoci některými z uprchrchlíků, což je v případě našeho státu téměř nemožné, jeliož jsou všichni na hranicích podrobováni koronoskopii, tedy alespoň zběžné kontrole zdravotního stavu.

Každý to řeší jinak

A tak jsme všichni museli zůstat doma. Mnozí řeší nudu jídlem, jiní se rozhodli pro kontravirus, tedy malé dávky alkoholu, které - jak je známo - neuškodí v žádném množství, nebo se s přáteli setkávají u netkafe. A co se ještě dá dělat doma v karanténě? O tom můžeme samozřejmě dlouho přemýšlet. Ostatně už i odborníci předpokládají, že se po mileniálech zanedlouho objeví vlna poměrně početné populace koroniálů…

