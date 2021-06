Chcete vědět, jak na vás vzpomíná váš bývalý? Zjistěte, jaká jste ex podle zvěrokruhu

Beran

Všem vašim ex okamžitě začínáte chybět. Uvědomí si, jak jim chybí vaše divoká povaha, spontánnnost a sebejistota vám vlastní. Nevědí, co si bez vás počít. To už ale není váš problém.

Býk

Na všechno jdete logicky. V ten samý moment, kdy jste si uvědomila, že pro sebe zkrátka nejste ti praví, vás to už nezajímá, už je to pro vás minulost. Vaše loajalita je ale pověstná. To může být jeden z důvodů, proč se svými ex často zůstanete přátelé.

Blíženci

Blíženci jsou velmi odvážní a neznají strach. Nějaký rozchod vás tedy určitě nerozhodí. Možná by ale měl. Často se vám děje, že se s někým rozejdete a za týden se dáte zase dohromady. Zkrátka nemůžete odolat.

Rak

Jste křehká bytost, nebojíte se všechno náležitě procítit. Není tedy žádným překvapením, že vás rozchody vždy pořádně seberou. Rak je jedním z nejcitlivějších a nejvíce podporujících partnerů, co je.

Lev

Lvy takovéhle věci vlastně vůbec nezajímají, rozhodně to nejsou zhrzení bývalí. Možná jsou jen trochu naštvaní. Právě totiž ztratili spoustu času s někým, kdo zkrátka nakonec nebyl tak perfektní jako oni sami, a to není fér.

Panna

Vy zkrátka hledáte ve všem nějaký vyšší smysl. Panny nejspíše stráví celý rozchod analyzováním každičkého kroku, aby systematicky zjistily, kde se stala chyba. Nemůžete se rozhodnout, jestli brečet, nebo děkovat bohu, že vás nenechal jít tou špatnou cestou.

Váhy

Vy se zkrátka nerada hádáte. Aby tedy k rozchodu vůbec došlo, musí se stát něco opravdu špatného. Většinou pak na obou stranách kvůli vaší nekonfliktní povaze zůstane spoustu věcí nevyřčeno.

Štír

Všichni vaši ex z vás mají strach. Rozhodně nejste ten typ, co by prohrál nějakou hádku nebo se bál nazvat věci tak, jak jsou. Pokud vám někdo ublížil, nepomůžou mu před vaším hněvem ani všichni svatí.

Střelec

Střelec je neobyčejně vtipný a kamarádský. Namáte problém se svými ex zůstat přáteli. Oba víte, že mezi vámi už nic víc není. Vám ale stačí sebemenší náznak citů a jste zpátky ve vztahu.

Kozoroh

Po rozchodu jste upřímně nadšená z toho, že jste znovu single. Je to přeci skvělá šance si vyjít ven, poznat nové lidi a vyměnit svého ex za lepší model.

Vodnář

Potřebujete svůj vlastní prostor. Rozchod pro vás přišel právě včas, už jste se začínala ve vztahu cítit stísněně. Konečně se můžete pořádně nadechnout a soustředit se na sebe.

Ryby

Jste až moc hodná a příliš všem důvěřujete. Ryby jsou často tak zaneprázdněny starostí o druhé a zaměřují se na to dobré v každé situaci, že si kolikrát ani neuvědomí, kde se vlastně stala chyba.

Zdroj: Cosmopolitan

