Doktorka Tomanová: O mozek je nutné se starat, jinak vypoví službu

Jak s mozkem správně pracovat, aby věděl, co má dělat?

Paní doktorko, co dokáže mozek "uspat", co naopak nastartovat?

Naše usínání i probouzení řídí hormony. Pokud máte problém večer usnout nebo naopak po ránu nastartovat, můžete vyzkoušet cvičení. Před spaním je dobré provádět dechová cvičení, která vám pomohou rychleji a účinněji zrelaxovat celé tělo a zároveň si vyčistit mysl. Budete tak lépe připraveni jít spát. Poránu je potřeba opět mozek okysličit. Vhodné jsou aerobní sportovní aktivity, které vás nejen rozproudí, ale také zlepší vaši náladu.

Téměř veškerá kognitivní činnost těla (tzn. činnost ovlivněná vůlí) bývá soustředěna do mozkové kůry, šedé hmoty na povrchu koncového mozku.

Jak se projeví, když už je mozek unavený nebo přetížený?

Pokud se cítíme unavení nebo přetížení, může to souviset například s nedostatkem serotoninu v našem těle. Tento hormon nám pomáhá udržovat mozek v rovnováze. Spánek je určen k regeneraci a znovuzískání energie. Pokud je tato rovnováha narušena, může se to projevovat například špatnou koncentrací, poruchami spánku, zhoršenou náladou. Stejně tak se může projevit i bolest například zad či hlavy.

Co pro svou činnost potřebují nervy, jaké vitamíny je vyživují? Jak se vlastně projeví, když nervy nedostávají, co by měly?

Nervy a mozek potřebují především dobrou výživu. Pro svou činnost spotřebují 20 – 25 % naší celkové denní energie. Stejně tak nervy potřebují také odpočinek pro svoji správnou činnost a regeneraci. Důležité jsou také vitamíny, především vitamíny skupiny B, kyselina listová, železo a zinek. Pokud naše tělo nedostává vše potřebné, může docházet například k brnění, pálení, tuposti či ochrnutí.

Jak unavený a přetížený mozek nastimulovat, aby zase začal "pracovat", jak má? Pokud jde o jídlo, pití, doplňky stravy, trénování paměti...

Pokud cítíme, že něco není v pořádku a náš mozek nepracuje tak, jak má, je třeba změnit některé návyky a také upravit životní styl. Zejména upravit jídelníček tak, aby byl vyvážený a obsahoval látky důležité pro činnost mozku, je dobré hlavně dostatečně spát a také dostatečně pít. Velmi účinné je dodržovat stálý rytmus dne. Dodržovat stejný čas, kdy vstáváme a kdy chodíme spát. Důležitý je také dostatečný pohyb, a to nejen pro náš mozek, ale také pro naše tělo.

Jak si pomoci rehabilitací při poškození nervů a mozku?

Při rehabilitaci poškození mozku využíváme především geneticky daný program centrální nervové soustavy k nastavení optimálního možného funkčního stavu. Mozek je tak do určité míry schopen reorganizace některých funkcí. Této schopnosti se říká plasticita. Rehabilitace poškození nervů a mozku je ovšem dlouhodobá záležitost a většinou je třeba spolupráce více specialistů.

