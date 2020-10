Domácnost plná bakterií: Na jediné kuchyňské houbě jsou jich miliardy, ale co další místa?

Pokud jste zvědaví, jaký předmět je ve vaší domácnosti nejvíce znečištěný, tak už nemusíte dál pátrat. Jsou to kuchyňské houby, ve kterých se hromadí jednoznačně nejvíce bakterií, a to hlavně díky vlhkému prostředí a zbytkům potravin, které se na nich drží.

Tohle slyšet nechcete

Nový výzkum vědeckého deníku Scientific Reports se zabýval mikrobiální rozmanitostí prostředí budov. Zjistili, že skvělé podmínky pro množení bakterií vytváří například kuchyňská houba. A je to logické, je stále nasáknutá vodou. Na jedné takové houbě byste mohli najít až 54 miliard bakteriálních buněk na kubický centimetr. Odstrašující na tom je i přirovnání s lidskými výkaly. Počet je totiž srovnatelný. „Bylo prokázáno, že v kuchyňském prostředí se nachází víc mikrobů než na toaletách. Houby zadržují nejvíc aktivních bakterií v celé domácnosti,“ uvádí výzkumníci.

A pozor. Nejen že jsou houby plné bakterií, ale také je šíří po celé kuchyni, když otíráme kuchyňskou linku. Na tu pak například položíme jablko, které si po chvilce vezme vaše dítě do školy...

Je důležité si uvědomit, že bakterie jsou opravdu všude. I v těle máme množství bakteriálních buněk. Jejich počet je téměř sovnatelný s těmi lidskými, ale ne všechny jsou pro nás nebezpečné.

Druhy bakterií

Největší počet bakterií patří do duhu moraxellaceae. V jedné houbě jejich počet dosahuje 36 procent. Jde o bakterie lidské kůže, které přenášíme na houbu. Tam se "vesele" množí a mohou se stát nebezpečnými. „Překvapilo nás, že pět z deseti typů, které jsme nejčastěji našli, patří do tzv. rizikové skupiny dvě, což znamená, že jsou možnými patogeny,“ vysvětlil vědecký výzkumník a mikrobiolog Markus Egert. Jediná možná prevence je častější výměna houby. Pojďme si ale zmapovat i ostatní místnosti našeho bytu. Nebezpečí totiž číhá všude.

Koupelna

Ani koupelna nepatří mezi bezpečná místa. Bakterie se množí a množí... Skvělým prostředím je pro ně samozřejmě záchodové prkénko a mísa. Tady je dobré myslet na pravidelnou dezinfekci. Platí opět to, co ve dřezu - v koupelně je vlhko a to je pro bakterie a plísně ráj. Na 1 cm2 vany najdete až 50 000 bakterií. Často se ale breberky usídlí i v ručníku, takže je fajn ho vyměnit častěji. Nejlépe jednou za tři dny.

Kde byste asi bakterie nehledali, je pračka. Chyba! Tam se jim totiž daří naprosto parádně. Vyplatí se tedy jednou za čas "vyprat" i pračku. Stačí do ní nalít směs bělidla a vody v poměru 1:20 a zapnout naprázdno nějaký krátký program. Po každém praní byste měli nechat pračku otevřenou, ať se vyvětrá. Alespoň trochu tak zpomalíte proces množení nebezpečných bakterií.

Obývací pokoj

Nepřístupná místa, tedy taková místa, která neuklízíte při každém běžném úklidu. Většinou se tam špatně dostáváte s vysavačem či koštětem, a tak jejich úklid necháváte na příště... Nebuďte proto líní a ohněte se i pod sedačku. V domácnostech jsou ale rozhodně i horší místa, obývák je ještě celkem bezpečný.

Ložnice

Asi byste se hodně divili, kdo s vámi spí v posteli. Není to totiž jen váš partner, ale původci astmatu a alergií - roztoči. Živí se zbytky vaší kůže, která z vás opadla během spánku. Povlečení měňte minimálně jednou za 14 dní, pravidelně větrejte a místnost nepřetápějte.

