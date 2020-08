Rozmrazování potravin má svá pravidla. Dělejte to správně, způsobů je hned několik

Kolem zmrazování a následného rozmrazování potravin panuje mnoho mýtů a někteří se dokonce zmrazeného jídla doslova bojí. Je samozřejmě pravda, že vařit z čerstvých surovin je příjemnější a jistě také zdravější, bylinky lépe voní, maso přece jen většinou o něco lépe chutná. Na druhou stranu výhody mrazáku známe také všichni. Takže - jak s ním pracovat, aby byly v bezpečí jak potraviny, tak i členové rodiny?

Vědět, jak na to

Jednou z hodně rozšířených obav je několikeré zmrazení například masa. Jednou rozmrazené maso již do mrazáku prý přijít nesmí. Podle vědců i kuchařů, kteří se touto otázkou zabývali, to ale není tak docela pravda. Možné to je, ale má to svoje podmínky.

Jak potraviny bezpečně zmrazit?

Jednou z nejdůležitějších podmínek bezpečného mražení je ukládání surovin nebo i již hotových uvařených pokrmů do mrazáku v okamžiku, kdy budou mít správnou teplotu. Rozhodně tedy není možné právě dovařený guláš uložit do mrazáku - to by samozřejmě snad nikdo neudělal. Jde ale o to, aby do mrazáku nepřišlo ani vlažné jídlo.

Proto je nejlepší vše, co chceme uchovat po delší dobu, nejprve nechat určitý čas v běžné chladničce a po dosažení teploty nižší než 4 °C teprve přesunout do mrazáku. Zmiňovaný guláš proto necháme nejprve přirozeně zchladnout, poté ho umístíme na pár hodin do lednice a až následně do mrazáku. A můžeme si být celkem jisti, že bude vše v pořádku.

Rozmrazovat s rozmyslem

Musíme mít na paměti, že ani rozmrazování jídel není tak docela bezproblémová záležitost. Mnozí mají ve zvyku vyndat například syrové maso z mrazáku večer a připravovat jej druhý den. Uvědomme si ale, že bakterie, které jsme spolu se surovinami ke zmrazení uložili (tomu zkrátka nezabráníme), se za dobu pobytu v chladu sice nemnožily, ale také nezmizely a často jsou schopny se po zahřátí opět probudit k životu.

Necháme-li tedy maso delší dobu postupně povolovat v teplé místnosti, dáme těmto mikroorganismům dostatek prostoru pro další množení. Proto je lépe rozmrazované maso ponořit do chladné vody nebo ještě lépe uložit do chladničky, která tento proces bude brzdit.

Mikrovlnka?

Proč ne - mikrovlnné trouby jsou pro rozmrazování potravin přizpůsobené a mívají pro tyto účely speciální program. Jídlo nebo suroviny budou rozmrazeny poměrně rychle a odpadá popisovný problém s bakteriemi. Jen pozor na nastavení trouby, abyste za několik minut nezjistili, že už vlastně nerozmrazujete, ale vaříte. To pak není velký důvod k radosti.

Dvakrát zmrazené…

Mnozí varují před zmrazováním již jednou rozmrazeného masa. Odborníci ale nenašli problém, tedy v případě, že bylo maso rozmrazeno správným způsobem a nezůstalo dlouho v teplém prostředí.

Na druhou stranu je ale zbytečné takovou proceduru podstupovat v momentě, kdy do mrazáku neuložíme velký kus masa, ale jen jednotlivé porce nebo takové jeho části, o nichž bezpečně víme, že je nespotřebujeme při jednom vaření. Je to chvíle práce navíc před zmražením masa a uchráníme se tak následných problémů nebo plýtvání jídlem.