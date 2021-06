Dovolená se psem: Lidé si často neuvědomují, čím vším svého miláčka fyzicky i psychicky trápí, říká chovatel

Do kempu, hotelu, penzionu nebo na vlastní chalupu. Domácí mazlíčci mohou na dovolenou nejen v tuzemsku, ale i za hranice. Jak si poradit s jejich převozem, na co nezapomenout a na co si dát pozor v parných dnech? A co dělat, když musí zůstat nějakou dobu sám doma?