Houby rostou, z lesa se nosí ve velkém. Známe tajná místa houbařů, kde zaručeně najdete

Vše, co má nohy, utíká daleko od snadno přístupných lesů. Myšleno vše ze zvířecí zvíře. Sezona hub je definitivně tady, lesy čelí útokům houbařů. Ale pozor, místa je třeba si pečlivě vybírat, ne odevšad si budete nosit plné koše. Pokud se vám nechce do vyšších poloh, doporučujeme Rakovnicko nebo Křivoklátsko, jižní Moravu či Vysočinu.

Ale také se zřejmě setkáte s tím, že někteří houbaři se chovají naprosto neuvěřitelně. Houfy nevycválaných lidí se nahrnuly do lesů, aby tam šířily zkázu, odhazovaly odpadky a pokud možno co nejvíce hlučely. Kdo viděl slavný film Ecce homo Homolka, dobře ví, o čem je tu řeč. Chování těchto jedinců i celých rodinek je zkrátka na úrovni chovanců ústavu pro duševně choré, často však ještě níže.

Ten pytlík klidně zahoď

Asi nelze vinit děti, pokud začnou pokřikovat nebo projevovat radost z nalezení houby. Od toho jsou tu však jejich rodiče, aby jim vysvětlili, jak se mají v lese chovat. Dospělí jsou však svým ratolestem často příkladem, za který by zasloužili nafackovat. „Ten pytlík tu klidně zahoď, přeci se s ním nebudeš nosit zase zpátky,“ šokovala například jedna paní, která takto vybídla svoji dceru.

Poločas rozpadu takového igeliťáku je však 25 let, plastového kelímku už sedmdesát. A třeba alobalu 100 let. Všechny tyto věci a ještě mnohem více v lesích najdete. Pneumatiky, dokonce i sekačky či nejrůznější plechovky a tak dále. Dokonce i obyčejná žvýkačka se v lesích rozkládá padesát let. Spousta lidí chodí po lese s cigaretou, nedopalek pak odhodí. Nedopalek tam bude "strašit" patnáct let.

Kam tedy vyrazit?

Člověk by se ale neměl rozčilovat, i když zachovat klid je někdy opravdu složité. Pojďme se tedy podívat na místa, kde téměř s jistotou najdete to, co hledáte. Tedy houby. Téměř všude se dá najít muchomůrka růžovka neboli masák. Červivost je však vysoká a pozor na záměnu s prudce jedovatou muchomůrkou tygrovanou.

Podoubáky, babky, lišky a sem tam hřiba můžete najít například na Vysočině. Konkrétně na Pelhřimovsku. A ještě konkrétněji mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Ráj hřibů je teď na Kladensku, částečně i na Berounsku. „Pozor na klíšťata, těch je tu snad ještě víc,“ hlásí z dané lokality houbař Karel Brázdil.

Krásný mix kozáků, lišek a růžovek se dá najít kousek od Poříčí nad Sázavou, konkrétně severně od obce Mrače. Totéž máme hlášeno z Orlíku či Třemšína, kde se přidávají i křemenáče. Za zmínku stojí i Kaznějov v Plzeňském kraji. Tam je také téměř jisté, že najde každý. Krásných "houbových rájů" však jistě existuje daleko více. Stačí jen najít ten svůj...

