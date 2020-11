Hvězdy předpovídají extrémní události na začátku příštího roku. Jak se to bude vyvíjet dál a kdy nás opustí covid?

Už je to dlouhé - na jaře karanténa, na podzim další omezení… Restaurace a mnohé obchody jsou zavřené, přemýšlíme, jak to bude o Vánocích. Budeme se moct sejít, nebo raději ne? Názory na budoucí vývoj jsou různé a “předpovědi" se liší i podle způsobu, jakým k nim dojdeme. Co třeba takové hvězdy? Jak to vidí právě ony a astroložka Gabriela Šátková?

Divné věci na přelomu roku

Kdy se tedy podle názoru hvězd situace zlepší a život se vrátí k normálu? Kdy tedy budeme moct zase vyrazit “na jedno”? „Kdy půjdeme na pivo, to nevím. Možná koncem listopadu a na chvíli v prosinci, ale na bujaré oslavy nového roku to nevidím, poslední cca 10 dní v prosinci to nebude nic moc, začátek ledna taky ne, mohou se dít divné věci. Obzvláště kolem 10. - 15. ledna 2021 jsou extrémní konstelace, nevylučuji tedy extrémní záležitosti, ať už živelní či lidské, jako nehody, útoky, újmy na zdraví či majetku. Vůbec celé ty první dva měsíce roku 2021 budou zřejmě dost divoké, ojedinělé, unikátní, možná k nám přijde něco, o čem nemáme teď ještě tušení. Bude to zvláštní, ale strach nemám. Spíš cítím lehké rozechvění a zvědavost, o čem přesně to ty hvězdy mluví…,“ prozradila paní Gabriela Šátková, co vyčetla z hvězd.

Svoboda a systém

A jak se bude příští rok, který tedy patrně nezačne úplně jednoduše, vyvíjet dál? I to je možné, pokud se to umí, vysledovat, vyčíst a pochopit při pohledu na mapu hvězdné oblohy. „Evidentní je, že významnou linkou celého roku bude závislost versus svoboda a systém. A to ve všech možných úhlech pohledu. Závislost lidí na systému, možná touha po nezávislosti na něm. Závislost státu na zbylé části světa versus svoboda, nezávislost, autonomie. Být součástí systémů (unií, aliancí či jiných spolků, součástí měnových systémů...), anebo nebýt? Je to svoboda, anebo naopak nesvoboda? Je život na samotě a obživa z toho, co vypěstuju, svoboda? Nebo naopak izolace? I rodina je systém, i tady mohou vznikat témata závislosti,“ zamyslela se astroložka.

Mezilidské vztahy

Zdá se tedy, že se nebude měnit jen přístup k politice. Vždyť je tolik oblastí lidského života, na kterých záleží, jak moc spokojeni nebo nespokojeni budeme… „Velkou roli hrají také mezilidské vztahy. To je samozřejmě taky systém. A ty v aktuálním roce 2020, i díky covidu, procházejí očistcem a budou z velké míry proměněny. Stoupne jejich hodnota, kvalita i cena. A samozřejmě a především vztah sám k sobě. To hraje prim ve vztahu ke každému dalšímu člověku. Ať už je to partner, dítě, kolega z práce, šéf, klient, prodavačka, soused nebo třeba předseda vlády.“

Změny v práci

Další kapitola je práce - a i v této oblasti se mnohé mění a ještě i měnit bude. „I tady najdeme systémy, které se vlivem covidu mění a měnit ještě budou. Proměnou projdou takové oblasti, jako je školství nebo legislativa, IT dostane též naprosto nový rozměr, a to i v souvislosti s financemi a měnou,“ předpokládá Gabriela Šátková

I v práci a svém uplatnění můžeme v příštím roce podle hvězd více než doposud hledat svobodu a sami sebe. Co to ale vlastně je? „Jsem svobodný jako podnikatel, živnostník anebo jako zaměstnanec? Mohu taky odejít do lesa, postavit si chatrč a žít svobodně, jako poustevník. Po zkušenosti s dobou 'covidovou' se i po této stránce bude měnit to, jak lidé vnímají svobodu.

Co je svoboda?

Svoboda končí tam, kde začíná strach. Možná budeme toužit po rebelii, ale budeme se nejdříve muset podívat do očí strachu. Kdo zvítězí? Ten, který je sám sebou, ten autentický,“ doporučila Gabriela Šátková jednu z možných cest, které nás mohou vyvést ze současného neklidného období silnější a přece jen o něco moudřejší s jasnou vizí do budoucna. A proto přece krize přicházejí, abychom z nich vyšli silnější…

