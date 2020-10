I drobné podzimní opomenutí se na jaře může vymstít. Na co nezapomenout, když máte dům a zahradu?

Na co nesmíme na podzim zapomenout? Jsou to možná drobnosti, ale nikdy není zbytečné si je zopakovat. Takže čím začneme? Stejně jako při úklidu domácnosti radí zkušení majitelé nemovitostí postupovat systematicky. Tedy pokud se rozhodneme pro opravdu generální úklid před zimou.

Čištění okapů

Čemu bychom se rozhodně neměli vyhýbat, i když jde o práci mnohým nepříjemnou, je čištění okapů. U nižších domů lze s úspěchem využít některou z prodávaných pomůcek s teleskopickou tyčí, takže často není nutné přesouvat složitě žebřík kolem celého domu. U ústí svodu je ale nezbytná kontrola přímo “na místě”, abychom se při sychravém počasí nemuseli potýkat s listím, které se tam usadilo.

Utěsnit dům

Před příchodem sychravého a chladného počasí je také nutné důkladě projít všechna místa, kudy v létě dům, ale i sklep nebo další stavby na pozemku větráme. Všechna - i ta sebemenší - okna je nutné dobře zavřít a utěsnit. Každá skupinka navíc, kterou bude v zimě do domu proudit chlad, může znamenat jednak riziko zvýšené vlhkosti a plísně v domácnosti a pak také nemalé tepelné a tím i finanční ztráty. Že to víte? A jste si jisti, že opravdu těstní i to malé okénko ve sklepě?

Jak je na tom střecha?

Zkušení majitelé domů radí před zimou dobře prohlédnout střechu. Pokud nemáte půdu zateplenou, je dobré projít ji a zkontrolovat, jestli skutečně nikde mezi taškami nezatéká, případně dát všechno do pořádku. Ideální čas na prohlídku je samozřejmě při silnějším dešti…

Opravy, na které nezbyl čas

Zatímco v létě jsme se věnovali převážně zahradě a některé údržbářské práce mohly jít trochu stranou, teď je nejvyšší čas právě na ně. Všechna uvolněná prkna na kůlně, plaňky v plotu, povolené štoubky u nejrůznějších konstrukcí… To všechno je dobré právě teď dát do pořádku. Vždyť v zimě se do toho nikomu nebude chtít už vůbec a nechat zatékat do kůlny až do jara by opravdu nebylo rozumné.

Zahradní párty skončily…

Pravděpodobně už letos nebudete pořádat žádnou zahradní oslavu, a tak je čas uklidit nábytek, který je po celé léto venku. Pokud jde o nábytek umělohmotný, připravte si jej při této příležitosti na jaro - rozhodně ho neuklízejte neumytý. “K zimnímu spánku” jej uložte umytý a dobře zakryjte plachtou nebo speciálním povlakem, pokud ho máte. S dřevěným nábytkem bývá větší práce. Opět je dobré právě v této chvíli provést drobné opravy, které se po létě ukázaly jako nutnost, dotáhnout šroubky, případně odstranit i větší vady. Na jaře si právě na tuto chvíli rádi vzpomenete, až bez starostí nábytek vrátíte na jeho místo a budete moci hned odpočívat bez starostí o jeho stav.

Co s listím?

Je logické, že je v tuto dobu zahrada plná listí. Jsou lidé, kteří se snaží co nejdéle udržet svůj trávník bez poskvrnky a každý lístek ihned likvidují. Je to ale práce zbytečná. Jistě, že nakonec listí odstraníme (ačkoliv některé současné trendy doporučují listí nechat tam, kam spadne), ale nemá smysl se tím zatěžovat několikrát. Počkejme, až bude většina listí na zemi a pak uklidíme všechno najednou. Každopádně další důkladný a definitivní podzimní úklid kolem domu necháme až na dobu, kdy bude listí uklizeno.

Úklid kolem domu

Dlažba si také před zimou zaslouží péči. Jestliže máte k dispozici vysokotlaký čistič, určitě je dobré jej - stejně jako v dalších případech - použít. Pokud ne, poslouží konev s vodou a kartáč. Tuhle práci si ale necháme raději až nakonec, protože by ji ostatní činnosti mohly znehodnotit.

KAM DÁL: Miroslav Bartoš o své firmě: Je pro nás satisfakce, že ta práce někomu pomohla usnadnit jeho úděl.