Imunita je proti covidu hodně silnou zbraní. Nečekejte na očkování, pomozte si sami

Někdo se tak narodí a někdo tomu jednoduše musí pomoci sám. Můžete závidět těm, kteří za celý rok nepoznají, jaké je to být nemocný, nebo pracovat na své imunitě a jednou být právě jako oni. Za peníze si ji nekoupíte, ovšem pár změnami v každodenním životě to většinou jde!

Pozitivní přístup k životu

Je dokázáno, že negativně smýšlející osoby mají slabší imunitu a jsou náchylnější k tomu, aby se nakazily různými nemocemi. Ono je to jednoduché. Podobné lidi totiž často tíží stres a právě ten je příčinou velkého množství nemocí. Pokud budete vyrovnaní a budete přistupovat k životu pozitivně, pak se to bezesporu dříve nebo později odrazí i na vašem zdraví a ruku v ruce i imunitě.

Pravidelné mytí rukou

Možná si říkáte, že je to něco, co dělá každý na světě, ovšem opak je pravdou. Velké množství lidí totiž základní hygienu hodně podceňuje. Přitom třeba k nakažení chřipkou nebo nemocí covid-19 stačí i to, abyste se dostali do kontaktu s virem a následně si sáhli třeba jen na nos nebo na oči.

Přitom úplně stačí mýt si ruce pouhopouhých 20 sekund, a to pod proudem teplé vody, ještě lépe pak s trochou mýdla. Musíte to ale samozřejmě dělat pořádně. Žádné "ošulení" v tomto případě nemá smysl, budete tak sami proti sobě.

Foto: Unsplash Mytí rukou opravdu nepodceňujte

Otužování

Nejspíše nejvíce účinný způsob, jak zvýšit obranyschopnost vašeho těla. Musíte to ale dělat správně. Nefunguje například to, že si jednou za rok skočíte nazí do Vltavy a následně očekáváte, že nikdy nebudete nemocní.

Důležité je totiž otužovat se pravidelně a hlavně postupně. Klidně je to možné i doma. Stačí se jednoduše sprchovat studenou vodou a každý den snižovat její teplotu o jeden stupeň. Naprosto bohatě stačí 2 minuty denně.

Správné kýchání

Tohle vás možná překvapí, ale opravdu se dá kýchat i špatně. Pokud už máte potřebu kýchat, vždy mějte po ruce kapesník, nejlépe pak papírový, který ihned zlikvidujete. Vždy si zakrývejte ústa, čímž zabráníte šíření respiračných chorob a jejich přenosu na své blízké. Samozřejmě bráníte i sebe, jelikož tělo je po nemoci oslabené a znovu snadno podlehne chorobám.

Teplo od nohou

Největší riziko prochladnutí je vždy od nohou, proto je mějte pokud možno vždy v teple. Okrajové části těla totiž disponují zpomaleným krevním oběhem, tudíž velmi často dochází k prochladnutí právě u končetin. Nohy a ruce v teple vám tak zajistí, že předejdete nepříjemným onemocněním, a to především v zimě.

Kvalitní a dlouhý spánek

Další klíč ke zdraví. Pokud totiž tělu pravidelně dokážete dopřát dostatečný odpočinek, pak se vám odmění. Pokud tělo nemá dostatek spánku, pak se tím hodně oslabuje imunitní systém, což často znamená následné nachlazení a jiná onemocnění.

Optimální je spát alespoň 6-8 hodin denně. U mladších dětí by to mělo být okolo 10 hodin. Pokud ovšem spíte dlouhodobě méně než 5 hodin denně, opravdu hazardujete se zdravím. Co by ale měly říkat třeba maminky na mateřské, že?

Dostatek vitamínů ve stravě

Příjem správných vitamínů je pro tělo opravdu velmi důležité. Jak tomu pomoci? Stačí do svého jídelníčku přidat čerstvé ovoce, zeleninu nebo také kvalitní maso. Právě v těchto potravinách totiž najdete ty správné vitamíny. Jaké to ale vlastně jsou?

Citrusy a kiwi - vitamín C

Ořechy a luštěniny - zinek, horčík, vitamín E, D

Česnek - přírodní antibiotikum

Čerstvé a libové maso v BIO kvalitě

Kyselé zelí, kvalitní jogurty a kysané mléčné výrobky - skvělá věc pro trávení a zažívání

Rakytník a kustovnice - rostliny s obrovským množstvím vitamínů

Chcete-li ale opravdu posílit imunitní systém, pak je třeba především dodržovat zásady zdravého způsobu života. Pokud se nebudete věnovat zvyšování svojí obranyschopnosti v komplexní formě, pak jsou všechny rady, ač dobře míněné, naprosto k ničemu.

