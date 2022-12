Jak jezdit na sněhu a ledu: Nohu z plynu a opatrně na brzdy

Problém spojený s tím, jak jezdit na sněhu a ledu, je v dnešní době hodně zjednodušený díky funkcím moderních automobilů. Ani takové ABS a kontrola trakce však nejsou samospásné a nebudou dostatečně plnit svůj účel, když nebudete vědět, jak auto správně ovládat.

Poznejte důkladně své auto

Hned na začátek je potřeba zmínit rozdíly mezi jednotlivými auty. Jinak se na méně přilnavém povrchu chová zadokolka, předokolka a čtyřkolka. Důležitou roli hraje i rok výroby, kdy stará auta nejsou zpravidla vybavená takovým množstvím bezpečnostních a asistenčních systémů, takže víc práce zůstává na řidičovi. Jestli máte u vozidla možnost zapnout zimní režim pro přizpůsobení bezpečnostních asistentů, rozhodně to udělejte.

U auta si pohlídejte také stav zimních pneumatik. Dostatečně hluboký vzorek přitom není jedinou klíčovou vlastností, protože pneumatiky nesmí být tvrdé. K tvrdnutí a zhoršení přilnavosti na sněhu přitom dochází zhruba po čtyřech letech, proto se doporučuje v tomto intervalu pořizovat nové zimní gumy.

Žádné prudké brzdění a zatáčení

Během zimních měsíců se připravte na to, že do cíle dojedete trochu později, než jste zvyklí. Dát nohu z plynu je v tomto období naprosto normální a doslova žádoucí pro zachování bezpečnosti na silnici. Pomaleji najíždějte do zatáček, kdy volantem otáčejte plynule. Stejně tak mějte citlivou nohu na brzdě, kde mírnější brzdění přinese mnohem bezpečnější zpomalení či zastavení než prudké zašlápnutí brzdy.

Snažte se nezastavovat

Hlavně při jízdě do kopce nebo na větší vrstvě sněhu či ledu je důležité udržovat auto v pohybu. Při zastavení totiž může vozidlo podkluzovat a opětovné rozjetí se stane velmi složitým úkolem. Aby měla kola maximální kontakt s vozovkou a záběr, snažte se nevyřazovat a udržovat v akci spojku. A jestli míříte do hor, nezapomeňte si přibalit sněhové řetězy, jinak se totiž nemusíte dostat daleko.

