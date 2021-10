Jak naučit psa chodit na vodítku? Už žádné tahání a pletení se pod nohy

Všichni psi by měli ovládat základní dovednosti, jakou je právě i chůze na vodítku. Měli byste být schopni vzít svého psa na procházku po městě nebo do přeplněné veterinářské ordinace, aniž by se vám pletl pod nohy. Tato dovednost je nezbytná jak pro bezpečí vašeho mazlíčka, tak i tu vaši.

Než začnete

Váš pes potřebuje obojek, který mu velikostně perfektně sedí, a stejně tak i odpovídající vodítko

a stejně tak i odpovídající vodítko Ze začátku si pro vašeho psa připravte pamlsky jako odměnu

Používejte nějaký ukazatel dobrého chování, může to být buď klikr nebo pozitivní slova jako "ano" nebo "dobře". Tato slova nebo klik použijte vždy, když se pes zachová správně, ze začátku společně s odměnou.

Pomalu, ale jistě

Pokud máte štěně nebo dospělého psa, který nikdy nebyl trénovaný, musíte začít s krátkými a pozitivními lekcemi. Tím, že byste na výcvik hned od začátku spěchali, byste mohli způsbit více škody než užitku.

Za vodítko nikdy netahejte

Snažte se vždy zpozorovat kýžené chování. Dokonce i pes, který za vodítko neustále tahá, bude mít určité momenty, kdy se otočí za sebe a nebude vodítko napínat. V tu chvíli musíte ihned použít svůj ukazatel dobrého chování, tedy klik nebo nějaké pozitivní slovo jako formu odměny.

Pokud váš domácí mazlíček vedle vás chodí bez problémů, sem tam ho také "odměňte" ukazatelem dle vašeho výběru, aby si dané chování zafixoval.

Pokud váš cvičenec neustále tahá za vodítko, musíte ho naučit, že ho to nikam nedostane, a to doslova.

V moment, kdy bude za vodítko škubat, zastavte. Váš pes si toho, že jste zastavili, nemusí všimnout hned, ale dříve nebo později buď přestane tahat, nebo se na vás otočí. V moment, kdy povolí a nebude napínat vodítko, opět použijte ukazatel. Uvědomí si tak, že mu tahání nepomáhá se rychleji dostat ke svému cíli, ale spíše ho zpomaluje.

Chůze po levé straně

Pes by vám měl vždy chodit po boku (tradičně po levém). Pokud neustále mění strany nebo při vycházce běhá kolem, může způsobit, že o něj zakopnete a zraníte buď sebe, nebo svého psa.

Pokud se váš čtyřnohý kamarád ne a ne držet na straně, zkuste tyto kroky:

Snažte se držet jeho vodítko tak krátké, že pro něj nebude možné místo po vašem boku opustit. Zkrácení vodítka se ale nesmí přehánět , určitě ho nesmíte zkrátit tak moc, abyste ho za něj tahali

, určitě ho nesmíte zkrátit tak moc, abyste ho za něj tahali Souběžně ho na kýženou stranu lákejte pomocí pamlsků

V moment, kdy si uvědomí, po jakém vašem boku se má držet, s pamlsky pokračujte. Poté jen s postupem času zvyšujte časový interval mezi pamlsky, dokud si toto chování neutvrdí

Zdroj: Nylabone

