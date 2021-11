Jak poznat, že vás podvádí? Expertka na vztahy prozradila, na co si dát pozor

Amy se v umění rozpoznat, jestli vás partner podvádí, nebo ne, považuje za expertku. Nejen, že často udržuje romantické vztahy se ženatými muži, ale dokonce stejné chování zažila i na vlastní kůži od svého bývalého partnera.

Se svým bývalým manželem se rozvedla ihned poté, co zjistila, že ji podvedl s jinou ženou, a krátce nato změnila svůj život a nyní je sama milenkou ženatých mužů.

„Často tomu, že by nás náš manžel nebo přítel mohl podvést, nemůžeme uvěřit. Většinou se ale jedná právě o ty, od kterých byste to nejmíň čekaly. Existuje ale celá řada drobných změn, které vám toto chování prozradí,“ vysvětlila Amy.

„Jedním z nejmocnějších detektorů podvádění je ale vaše vlastní intuice. Pokud vám něco říká, že vám není věrný, tak tomu věřte, je totiž velmi pravděpodobné, že to tak opravdu je,“ řekla.

Amy také prozradila, jaké jsou podle ní ty největší "červené vlajky", které podvádějícího partnera prozradí.

Je k vám nezvykle milý

Jestli váš partner začne být mnohem velkorysejší než kdy dříve, zahrnuje vás dárky a komplimenty, mějte se na pozoru. Je možné, že se vám jen snaží podvědomě "vynahradit" fakt, že má aféru.

„Znamením, že tu něco nehraje, mohou být i zdánlivě bezdůvodné dary v podobě velkých kytic květin a krásných šperků. To je pro mě jasná červená vlajka,“ tvrdí Amy.

To, že je vinen, mohou podle "expertky" ale znamenat i velmi drahé dárky k Vánocům nebo k narozeninám.

Zapomnětlivost

Pokud vám váš partner slíbí, že něco udělá, ale poté na to ihned zase zapomene nebo vás zkrátka ignoruje, zbystřete. Tady nejspíše něco není v pořádku.

„Velké množství žen tohle přehlíží, ale já si myslím, že je to velmi důležité a hlavně je to jedna z naprosto jasných červených vlajek. Když totiž neposlouchá to, co mu řeknete, nebo to ihned vypustí z hlavy, je jasné, že nemáte jeho plnou pozornost a jeho myšlenky jsou zkrátka někde jinde. V mnohých případech jsou jeho myšlenky s nějakou jinou," varovala Amy.

Častěji se sprchuje

Je běžné, že všichni občas změníme svou denní rutinu.

Něco jiného prý ale je, když se muž začne více sprchovat a nanášet na sebe parfém. To může znamenat, že to dělá pro někoho jiného, nebo ze sebe naopak chce smýt ženskou voňavku.

Změna stylu oblékání

Začal najednou chodit více do posilovny a po letech z ničeho nic vypadá jako ze žurnálu? Pokud se váš manžel nechystá na pracovní pohovor, nejspíše to neznačí nic dobrého.

„Někdy jde samozřejmě jen o to, že si chce prostě naprosto nevinně změnit šatník. Pokud se ale hezky obléká vždy, jen když tam nejste, nebo jde údajně navoněný na pivo s "kolegou Petrem", tak jde nejspíše o nekalou hru,“ potvrdila expertka.

Skrývá telefon

Pokud se snaží skrýt obrazovku svého mobilu pokaždé, co mu někdo volá nebo píše, je to nejspíše ukazatel toho, že zkrátka a dobře nechce, abyste viděla, s kým si dopisuje. Pravděpodobně jde tedy o nevěru.

Pokud by mu psal kolega Honza o včerejším fotbale, tak by se asi se skrýváním displeje tolik nenamáhal.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Dvouletá holčička šokuje internet. Má nejspíše ty nejkrásnější vlasy, které jste kdy viděli.