Jak se zbavit myší: Poradíme vám, jak z domu hlodavce lehce a levně vyhnat

Myši jsou sice poměrně malé, ale i přes svou velikost dokáží napáchat pořádné škody. Spořádají totiž téměř vše, na co přijdou. Často je nezastaví dokonce ani pevné obaly, kterými se dokáží prokousat. Navíc se poté mohou ve vašem domě rozmnožit a škody na potravinových zásobách i majetku se tak mohou poměrně rychle stupňovat.

Tím největším nebezpečím, které je s těmito hlodavci spojené, je celá řada vážných onemocnění, které mohou přenášet. Patří mezi ně mimo jiné i salmonela.

Myši váží většinou méně než 25 g, mohou se tak protáhnout i tou nejmenší škvírou a problém je na světě. Stačí ale také nechat na několik minut otevřené dveře či okno.

Řada lidí se tak uchýlí k pastičkám nebo jedům pro hlodavce, které nastraží po domě. Jde to ale i mnohem jednodušeji, levněji a bez ohrožení ostatních členů domácnosti nebo domácích mazlíčků.

Mátový esenciální olej

Ideální je v boji proti myším vzít si na pomoc mátový esenciální olej. Pro většinu z nás je vůně tohoto oleje příjemná, může se nám tak zdát, že na hlodavce nezafunguje. Myši ale jeho vůni nevnímají stejně jako my, nemohou ji vystát. Oproti jedu má tato metoda vypuzení myší z domu, sklepu či kůlny ještě jednu výhodu oproti běžně používanému jedu. V tomto případě se nestane, že by otrávené myši zalezly do nějaké škvíry nebo pod nábytek v domě a uhynuly tam.

Podle expertů je ideální nasáknout tímto aromatických olejem malé chomáčky vaty a strategicky je rozmístit všude po domě.

Dalším způsobem, jak mátový olej k odpuzení myší použít, je i výroba domácího spreje. Stačí jen smíchat 2 čajové lžičky oleje s 250 ml vody. Směs poté přelijte do láhve se sprejovým uzávěrem a posprejujte s ní problematická místa.

Postup opakujte minimálně každé dva týdny.

Zdroj: Express

