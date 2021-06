Toxický vztah: 5 znamení, kterých jste si nemusela všimnout

Tomu, co přesně znamená být v toxickém vztahu, je těžké plně porozumět. Toxickým, se stává takový vztah, ve kterém se váš partner chová zlomyslně, hrubě a škodlivě. Můžete si tedy představit, že prostě není ideální. Tohle chování nejde tolerovat. Zvláště pak od někoho, kdo by vás údajně miluje.

Pokud ale stále nevíte, co přesně si pod tím představit, máme pro vás pár tipů, jak toxický vztah poznat na míle daleko...

1. Nebere ohled na vaše pocity

Váš partner se vám buď snaží vnutit, že se tak, jak tvrdíte, skutečně necítíte, nebo vaše pocity znehodnocuje jiným způsobem. Pokud k němu přijdete se srdcem na dlani a všechno, co dostanete zpět je posměch, nebo ignorace, je čas se nad tím zamyslet.

2. Dělá z vás obětního beránka

Váš partner se na vás neustále snaží všechno svédst. Nazastaví ho ani skutečnost, že oba dobře víte, že za to mohl on sám. Snaží se na vás svalit vinu, aby byl z obliga a nemusel se cítit špatně. To, že se budete špatně cítit vy už ho ale nezajímá.

3. Izoluje vás od přátel a rodiny

Toto chování je v toxických vztazích jedno z nejčastějších. Jeden z partnerů se snaží toho druhého izolovat od jeho přátel, plánů a dokonce i rodiny. Chce tak nad svou druhou polovičkou získat větší kontrolu.

4. Hraje si na oběť

Pokud přijdete k partnerovi s nějakým problémem, nebo pocitem a on se to snaží celé obrátit tak, aby se mluvilo jen o něm, není to dobré znamení. S partnerem, kterého zajímají jen jeho vlastní pocity je nemožné vytvořit vztah, který klape.

5. Omlouváte jeho chování

Celý den vám nenapsal, ani nezavolal? Nejspíš prostě nemá čas. Zapomněl na vaše narozeniny? To se dá pochopit. Nadával vám a zvyšoval na vás hlas? To není jeho chyba, měl těžký den v práci. Pokud vám tyto omluvy přijdou povědomé, není to to nejlepší znamení.

