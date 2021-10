K těm nejlepším palačinkám stačí maličké kouzlo. Jak vylepšit těsto, aby byla víkendová snídaně nezapomenutelná?

Základní recept na těsto je tak jednoduchý, jak jen je to možné. Odpovídající množství mléka (kdo by ho odměřoval?), vajíčko (prozatím vždycky stačilo jedno) a hladká mouka v množství takovém, aby vznikla správně hustá hmota - nebo chcete-li řídká, jež se bude na pánvi roztékat. Nezapomeneme na špetku soli a je hotovo. Není co zkazit, pokud budeme palačinky smažit na dobře rozpálené pánvi a smíříme se s tím, že ta první bude pravděpodobně na odpis. Další nám to vynahradí…

Vždy jen prostor pro ještě lepší výsledek

I když není co zkazit, rozhodně je ale vždycky co vylepšovat. A tak se můžeme na tenhle doslova začátečnický a nejjednodušší recept podívat také z trochu odbornějšího pohledu. To, co palačinkám pomůže k ještě větší dokonalosti, je čas. Mnohem lepší konzistence těsta a potom i chuti hotové palačinky dosáhneme tím, že nebude spěchat ke sporáku hned po smíchání výše uvedených ingrediencí, ale necháme řídké těsto klidně hodinu odležet na chladnějším místě.

Máslo, olej nebo sádlo?

Další “fígl”, který výrazně ovlivní výslednou chuť tohoto sladkého jídla je tuk, na kterém budeme palačinky smažit. Asi není možné jednoznačně určit, zda jsou lepší ty, které se smažily na másle nebo na oleji, ale pokud zvolíme máslo, mělo by být přepuštěné. Obyčejné máslo, které pro tuto příležitost ukrojíme z kostky, se bude přepalovat a kromě pachuti, kterou pak může na palačinkách zanechat, budou i sousedé vědět, že se u vás v bytě něco tak trochu pálilo. A jen tak mimochodem - už jste ochutnali palačinky smažené na sádle? Jsou lidé, kteří si ani jiný postup neumí představit.

Základní recept na palačinky

250 ml mléka

200 g mouky

2 vejce

špetka soli

Recept ale není všechno - mléko i mouku je možné přidávat podle konzistence těsta tak, aby bylo "akorát".

Smažení je umění

Těsto je důležité, ale stejně důležité je i samotné smažení. Při něm je nesmírně důležité, aby byla pánev - nejlépe s nepřilnavým povrchem, ale vynikajícím způsobem poslouží i nerezová, byla dostatečně (tedy opravdu hodně) rozpálená a samozřejmě dokonale pokrytá vrstvou omastku. Není nutné, aby palačinka “plavala”, stačí pánev potřít mašlovačkou (ale opravdu poctivě, palačinky nám každou chybu při smažení důsledně vytknou). Pak už stačí jen rozlít a rozprostřít na pánev takové množství těsta, abychom vytvořili ty nejtenčí a nejlepší palačinky, které se budou jen rozplývat na jazyku. K rozprostření těsta jsou v prodejnách k dostání speciální nástroje, většinou si ale vystačíme například s dřevěnou obracečkou, kterou má jistě každý doma.

Pravý čas na obracení

Palačinku obracíme ve chvíli, kdy její povrch oschne. V tu chvíli je většinou z druhé strany správně osmažená. Při dobře rozpálené pánvi jde doslova o vteřiny. Pak ještě přibližně stejná doba smažení druhé strany palačinky a je hotovo. Rozhodně to není těžké, palačinku zvládne i začátečník, ale chce to přece jen trochu cviku, než se kuchař nebo kuchařka naučí vše správně odhadnout. Protože žádný recept bez tréninku a vychytání těch vlastních fíglů nezaručí dokonalý úspěch.

Vše záleží na chuti rodiny

A čím tyhle geniální výtvory naplnit? Jednoduše tím, čemu dává rodina přednost - klasickou marmeládou, ale třeba i čokoládovým krémem nebo tvarohem. Vynikající jsou také “suché” palačinky, pokapané pomerančovou šťávou, složené třeba do trojúhelníčků a pocukrované. Kdo je ještě nezkoušel, je nejvyšší čas ochutnat něco nového.

