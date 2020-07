Když dodržíte několik jednoduchých zásad, zvládnete vyrobit i tu nejlepší jemnou domácí zmrzlinu

Jahody, maliny, ale i broskve a další zdejší ovoce, stejně jako to exotické, můžeme s úspěchem proměnit ve vynikající zmrzlinu - a nepotřebujeme na to ani žádné drahé přístroje. Jen musíme vědět, jaké zásady jsou pro výrobu zmrzliny nejdůležitější.

Jahody, maliny, ale i broskve a další zdejší ovoce, stejně jako to exotické, můžeme s úspěchem proměnit ve vynikající zmrzlinu - a nepotřebujeme na to ani žádné drahé přístroje. Jen musíme vědět, jaké zásady jsou pro výrobu zmrzliny nejdůležitější.

Jde o to, jestli se rozhodneme vyrábět zmrzlinu pouze ovocnou nebo smetanovou, lépe řečeno tu s přídavkem mléčných produktů. Samotná ovocná dřeň nevyžaduje žádné složité recepty. Jednoduše bychom mohli konstatovat, že zkrátka rozmixujeme ovoce, které máme po ruce, trochu osladíme podle chuti a dáme zmrznout. Ale i tady bychom mohli narazit…

Péče se vyplatí

Když se rozhodneme pro čistě ovocnou zmrzlinu, musíme si uvědomit, jak proces mražení probíhá. Voda, která je v rozmixované směsi samozřejmě přítomná, při mražení přirozeně tvoří krystaly. Pokud dáme do mrazáku jen vodu, vznikne kompaktní kostka ledu, nikoliv ledová tříšť. A podobně se chová voda i v budoucí zmrzlině - snaží se vytvořit co největší krystaly, jak jen jí to materiál dovolí.

Abychom zabránili vzniku velkých kousků ledu, je potřeba věnovat zmrzlině trochu pozornosti. Pokud nemáme speciální přístroj na její přípravu, který v průběhu mražení směs neustále nebo v pravidelných intervalech promíchává, zbyde takhle práce na nás. Neměli bychom tedy litovat času a přibližně dvakrát za hodinu budoucí zmrzlinu alespoň krátce promixovat. Docílíme tím jemné sametové konzistence a nestane se nám, že bychom druhý den vyndali z mrazáku zmrzlinovou krychli, na jejíž porcování bude potřeba kladivo.

Opatrně s vodou

Jestliže jsme se zabývali krystalky ledu, je tedy samozřejmé, že čím méně vody do ovoce při jeho úvodním rozmixování přidáme, tím lépe. Samo ovoce vodu obsahuje, proto je zbytečné ji přidávat. Dobré je také nechat po omytí například jahody buď alespoň dobře okapat, nebo raději oschnout. Nevěřili bychom, kolik vody se na mokré jahodě udrží.

Vynikající jahodová zmrzlina 0,5 kilogramu jahod

4 dl smetany ke šlehání

200 g Salka

2,5 lžíce cukru Jahody rozmixujeme, smícháme s dalšími surovinami a dáme mrazit (občas promícháme).

Stejný postup jako při tvorbě ovocné dřeně použijeme také při výrobě smetanové zmrzliny. K rozmixovanému ovoci můžeme přidat smetanu, ale není to jediný mléčný výrobek, který se hodí. Zmrzlina může být tvarohová, ale použít lze také zakysanou smetanu, mascarpone nebo dokonce smetanový krém, který se prodává pod různými názvy v obchodech (připravit si ho můžeme i doma z vyšlehané smetany, tvarohu, vanilkového a obyčejného cukru). Vynalézavosti se v tomto směru meze nekladou. Stále ale platí výše uvedené - čím častěji bude mrznoucí směs promíchávána, tím jemnější výsledek dostaneme. A o to nám přece jde.

Změna je život

Máte rádi sladké, ale nechcete používat příliš cukru? Nikdo vám přece nebrání použít třeba med, který pro tyto příležitosti používali už naši předkové - a ano, i naše prababičky už uměly doma připravit zmrzlinu, a to i bez mrazáku. Bylo zkrátka nutné sehnat led, který mívali třeba v hospodách ve sklepě k chlazení piva na léto. A hospody samozřejmě nebyly jediné, kdo led potřeboval. Ještě že bývaly tak tuhé zimy.

Opravdu jednoduše…

Děti chtějí zmrzlinu a vy opravdu nemáte čas běhat každou chvíli k mrazáku? Pak je možné improvizovat. Jakýkoliv stoprocentní džus jednoduše nalijte do formiček na led a vložte do mrazáku. Jestli máte doma mixér, který zvládne led rozbít, můžete ho po zmražení džusu použít, v opačném případě se děti kostiček zmrzliny jistě rády ujmou i bez jejich rozdrcení. Stejně tak ale můžeme mrazit i rozmixované oslazené ovoce ze zahrady.

KAM DÁL: Největší zrůdy Hollywoodu. Vlivný producent, zakázaný režisér a mrtvý miliardář