Kryoterapie: Zázrak, který pomáhá s artritidou, rakovinou a může vás zbavit migrén

Kryoterapie je terapeutická technika, při které je celé naše tělo nebo jeho část vystaveno extrémně nízkým teplotám. Může se jednat o studené obklady, chladivé spreje, ledové koupele a další.

Kryoterapie celého těla se provádí tak, že člověk několik minut setrvá v mrazicí komoře, kde se teploty udržují od -110° C do -130 °C. Pobyt v komoře trvá většinou od 2 do 4 minut.

Zdravotní výhody kryoterapie můžete pocítit už po prvním ošetření. Mnohem větší benefity kryoterapie zpozorujete, pokud budete tento druh ošetření podstupovat pravidelně.

Benefity kryoterapie



Zbaví vás migrény

Studie publikovaná na stránkách Národní lékařské knihovny USA potvrdila, že kryoterapie může zmírnit nebo odstranit příznaky migrény. Docílí toho tak, že zchladí a otupí nervy nacházející se na šíji.

Pomáhá se změnami nálad

Velmi nízké teploty mohou zapříčinit to, že naše tělo začne produkovat hormony, jako jsou adrenalin, noradrenaline a endorfin, neboli hormon štěstí. Pokud trpíte změnami nálad, může na vás mít tato terapie a následná hormonální odezva vašeho těla velmi pozitivní vliv.

Zmírňuje bolest při artritidě

Studie potvrdila, že kryoterapie mimo jiné i pomáhá zmírnit bolesti způsobené artritidou. Na pacienty trpící touto nepříjemnou nemocí má ale i další pozitivní účinky.

Poté, co kryoterapie zmírní jejich bolest, se mohou opět naplno věnovat fyzioterapii a dalším aktivitám.

Pomáhá vyléčit některé druhy nádorů

Tento druh chladivé léčby může pomoci také pacientům trpícím rakovinou, zejména tedy těm, kteří se snaží vyléčit nádory s malým riskem. Kryoterapie proti rakovině bojuje tak, že nádorové buňky zmrazí.

Pomáhá při dermatitidě a dalších onemocnění kůže

Kryoterapie může pomoci také s nejrůznějšími kožními problémy, mezi které patří např. atopická dermatitida. Studie dokazují, že s kožními problémy pomáhá jak lokální, tak i celková kryoterapie, oba způsoby léčby pomáhají zvýšít hladinu antioxidantů v krvi, a tím bojovat proti kožním neduhům.

Pokud o tomto druhu terapie také uvažujete, určitě se o tom nejdříve poraďte se svým lékařem.

Zdroj: Healthline

