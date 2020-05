Letošní rok ukazuje, že investiční zlato se vyplatí

Do čeho uložit svoje peníze? Češi jsou v investování konzervativní. Úspory dávají na spořicí účty či termínované vklady. Většina z nich se domnívá, že investiční zlaté slitky nebo investiční zlato jsou možností spíš pro horních deset tisíc. Ono je to ovšem jinak. Nemusíte mít našetřené statisíce, abyste mohli investovat do zlata.