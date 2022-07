Levné a chutné osvěžení: Jak připravit ten nejlepší ledový čaj

Tento ledový nápoj je tím nejoblíbenějším letním osvěžením celé řady lidí. Jeho přípravu totiž zvládne opravdu každý, a to ještě za několik minut, navíc levně.

Řada z nás ale dělá při jeho přípravě jednu zásadní chybu. "Ledový čaj" totiž není pouze vychlazenou variantou oblíbeného teplého nápoje, k tomu, abyste docílili jeho jedinečné chuti, je nutné do něj přidat ještě několik ingrediencí navíc. Skvěle se k němu hodí mimo jiné i nakrájené citrusy a čerstvé aromatické bylinky.

Originální recept na "ledový čaj" obsahuje pouze citrony a čerstvou mátu, můžete do něj ale přidat mimo jiné i nakrájené pomeranče, limetky nebo třeba tymián. Kreativitě se meze nekladou.

Potřebujete:

4 sáčky černého čaje

lžíci medu nebo cukru

dva citrony nakrájené na plátky

čerstvou mátu

kostky ledu

Postup:

Ideální je nejdříve vysypat nakrájené citróny, čajové sáčky a med či cukr do velkého džbánu na vodu, který je odolný proti teplu. Dále už jen stačí ingredience zalít litrem vroucí vody a nechat vše louhovat po dobu pěti minut. Dbejte na to, abyste černý čaj nenechávali louhovat déle, výsledný nápoj by tak byl příliš hořký.

Po uplynutí pěti minut z vody opatrně vyjměte čajové sáčky a nechte směs vychladnout na pokojovou teplotu. Poté do výsledného nápoje můžete přidat kostky ledu, čerstvou mátu a máte hotovo.

Výsledný ledový čaj můžete uchovávat v lednici, vydrží totiž čerstvý až po dobu dvou dnů.

Zdroj: Express

