Ošklivé pupínky z nošení roušky mohou být minulostí. Maskné se dá zbavit snadno a rychle

Kolik znáte žen a dívek, co si stěžují, že se jim kvůli nošení roušek dělají ošklivé pupínky? Zřejmě jich nebude málo, že? Nic proti respirátorům či rouškám, v této době jsou potřeba a mohou zachraňovat životy. A snad pomohou vrátit svět do starých kolejí.

Ovšem je velmi flustrující, když se snažíte dělat tu správnou věc a život se vám odmění pupínky na bradě. Je tu ale světlo na konci tunelu. Akné z masky, neboli „maskné“ se můžete zbavit nebo ho alespoň zmírnit. Zásadní rada je přitom jednoduchá - myjte si obličej. To sice nezní jako úžasný tip, ale možná se budete divit. Nejde totiž jen o to, jestli si obličej pouze opláchnete vodou, ale také o to kdy a jak.

Kdy si mýt obličej

V případě problémů s maskné se doporučuje mýt si obličej, hned jak přijdete domů. Opravdu, hned jak sundáte boty, umyjete si ruce. Nedělejte nic jiného. Čím déle budete čekat, tím déle se vám na obličeji bude marinovat zbylý make-up spolu s potem z roušky. Pupínkům se takto nevyhnete.

Jak si mýt pleť

Jen si na obličej šplíchnout vodu ve sprše nestačí. Tvář je potřeba vždy umýt nějakým druhem čisticího produktu na to určeného. To platí i v případě, že jste ten den na sobě neměla žádný make-up. Hned po umytí může být naše pleť trochu napnutá, proto je nejlepší na čistý obličej hned po umytí nanést nějaký lehký hydratační krém.

Všeho moc škodí

Nic se ale nemá přehánět. Pokud si obličej budete mýt víckrát než dvakrát denně, můžete ho zbavit jeho přirozené hydratace. To samé platí i o čisticích gelech na obličej. Odborníci nedoporučují vybírat si ty, které pění až příliš. Mohly by vaši pleť dehydratovat. Při výběru se soustřeďte na to, aby měl vás čisticí produkt na obličej lehkou texturu a byl hydratační.

Zkuste to. Hned jak přijdete domů, tedy odhoďte masku a umyjte si obličej. Vaše pleť vám poděkuje!

Zdroj: Cosmopolitan

