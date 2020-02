Mnoho bylinek můžeme pěstovat na balkoně

Vysévat je můžeme buď do běžných květináčů, prostorově úspornější variantou jsou ale výsevy do truhlíků nebo do sadbovačů, které navíc mívají svůj vlastní kryt. Bylinky mají drobná semínka, která se vysévají většinou na povrch květináče nebo truhlíku a jen velmi lehce přikryjí vrstvičkou substrátu. Některé druhy můžeme vysévat přímo na povrch. Co ale vyžadují všechny klíčící semínka, to je pravidelná, ale rozumná závlaha, dostatek světla a teplo.

foto: pixabay Čerstvé bylinky na vaření si můžeme vypěstovat na balkoně

Přesadit a na balkon s nimi

Až bylinky vyklíčí a nové rostlinky budou dostatečně silné, můžeme je přesadit do nádob, v nichž budou na balkoně. Opět to mohou být květináče nebo truhlíky, které bez problémů vydrží pobyt ve venkovních podmínkách.

I po přesazení necháme bylinky ještě několik dní doma a až poté je začneme pomalu “zvykat” na venkovní stanoviště. Nejprve jen přes den, když je venku tepleji a na noc je raději ještě vezmeme do bezpečí bytu. Jestliže je jisté, že již nebudou hrozit ranní mrazíky, můžeme se odvážit nechat rostlinky prvně venku i přes noc.