Mobilheimy jsou stále oblíbenější i u nás. Nový dům na vlastním pozemku můžete mít i během víkendu

Ten pohled známe hlavně z amerických filmů - policie přijíždí na “parkoviště” plné obytných přívěsů, kde žijí, nebo spíš přežívají ti, kteří zatím neměli možnost pořídit si dům nebo byt. Ti movitější z nich pak mají dokonce svůj mobilheim, tedy “dům” na kolečkách. A stále častěji je možné vidět tyto mobilní domy i u nás - a určitě se nemusí jednat jen o provizorium. Jaké mají výhody a kdy se vyplatí si je pořídit?

Nejde o stavbu, ale ani karavan

Předně je potřeba poznamenat, že se samozřejmě nejedná o stavbu v pravém smyslu slova, i když se s ním dá zaparkovat na pozemku a nechat jej tam stát bez problémů i několik desetiletí. Kvalitní mobilheim by totiž měl vydržet minimálně čtyřicet let. K rozhodnutí o koupi takového příbytku může vést hned několik důvodů, z nichž každý má svoji logiku. Kdy a proč si lidé kupují mobilheimy nejčastěji?

Na víkend i na stavbu

Podle prodejců mobilních domů se většina z Čechů, kteří mobilní domy kupují, poohlíží po starších mobilheimech, nové tvoří jen zlomek. Důvod je jasný, lidé si mobilní příbytky pořizují většinou buď jako víkendové bydlení, tedy jako náhradu chaty či chalupy, případně jako výhodnou variantu dočasného bydlení například po dobu výstavby klasického domu. V takovém případě není nutné platit stavbu a zároveň často i drahý nájem a mobilheim se dá bez větších problémů po dokončení stavby zase prodat. Finanční ztráta je tak minimální.

Trvalé bydlení? Proč ne...

Jsou ale také lidé, kteří se rozhodli pořídit si mobilheim na trvalé bydlení. Ani to není vyloučeno, ale je v takovém případě nutné vybírat obzvlášť opatrně a hlavně z typů, které jsou konkrétně pro tyto účely určeny. Jde o tak zvané celoroční mobilheimy a od těch ostatních se liší hlavně tloušťkou zateplení. Musí přece udržet teplo i v zimě… V případě takovéto zamýšlené koupě se pak samozřejmě vyplatí zapřemýšlet o mobilheimu zcela novém, který je sice samozřejmě dražší, na druhou stranu zase nabídne mnohem větší komfort bydlení a hlavně díky záruce bude jeho majitel po dlouhou dobu bez starostí. „Řekl bych, že v Česku je to jedna třetina lidí pro trvalé bydlení, zbylé dvě třetiny sezonní užívání, čili pro rekreaci,“ prozradil před časem pro Český rozhlas předseda Asociace prodejců mobilních domů a spolumajitel firmy Mobilní domy Pro Home pan Petr Wawrosz.

Klidně i na hypotéku

Novinkou, která platí teprve nedávno, je možnost pořídit si mobilheim, stejně jako klasický dům, na hypotéku. „Donedávna mohl být na takový objekt poskytnut úvěr na bydlení pouze za předpokladu, že má přiděleno popisné nebo evidenční číslo. Účelově vázaný hypoteční úvěr lze však nyní použít rovněž na mobilní domky, pokud jimi klient řeší bytovou potřebu,“ uvádí David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance. Na rozdíl od cen bytů a domů, které za uplynulé roky vzrostly skokově, zůstala cena mobilních domů dle vyjádření společnosti víceméně stejná.

Bez stavebního povolení

Co je potřeba vyřídit, pokud si chcete na pozemek postavit mobilheim? Výhodou je, že není potřeba stavební povolení. Tyto domky nemusí být pevně spojeny se zemí a netýká se jich proto ani stavební povolení ani kolaudace. Na druhou stranu tak docela obejít úřady také není možné. Podstoupit je potřeba tak zvané územní řízení, které ale nebývá příiš složité, a to z toho důvodu, že je nutné domek připojit na sítě - tedy elektřinu, případně plyn, vodu a odpad. To je jediná možná potíž při umisťování mobilheimu na zvolený pozemek. Pak už potřebujete jen alespoň zpevněnou plochu pokud možno rovnou nebo vyrovnanou a můžete čekat příjezd domu.

Kola mají, ale nejezdí

Mobilheimy sice mají svoje kola, nejsou to ale karavany, aby s nimi jejich majitel mohl “kočovat”. Proto jsou na místo usazení přiváženy na speciálních návěsech - a nechat si přivézt na pozemek mobilheim může být docela milé. Představte si, že soused začal kopat základy a očekává v příštích třech letech stěhování. Jednoho dne přijede na víkend na svůj pozemek, aby položil další cihly svého budoucího domu, a majitel nového mobilheimu jej zdraví ze zápraží poté, co začal upravovat zahrádku… Tak idylické to asi zase není, nicméně skutečností je, že už dnes je i Čechách stále více lidí, kteří alespoň o dočasném bydlení v mobilheimu uvažují. Patříte k nim také?

