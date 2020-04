Na Velikonoce se vejce nezdraží. Některá jsou dokonce v akci, takže můžete ušetřit

O Velikonocích jsou nejpromovanějším produktem vejce klasické velikosti M a jejich balení po deseti kusech. V tomto období jsou ve srovnání se zbytkem roku k dostání levněji, a to dokonce o více jak dvě pětiny. Podle analytika retailových cen Petra Miklíka to nemá změnit ani aktuální opatření proti šíření koronaviru. V akčních letácích se častěji objevují také bílá vejce, která jsou vhodnější pro zdobení. Ta jsou výrazně dražší, a i když je koupíte v akci, ušetříte jen desetinu jejich původní ceny.

Pravdou je, že letošní Velikonoce budou "jiné". Poptávka po základních potravinách, mezi které patří i vejce, je dlouhodobá, což potvrzuje i nákupní rádce Kupi.cz. „Zdražení vajec v letošním roce neočekávám. A to ani vlivem aktuální karantény. Řetězce budou nyní spíše využívat své logistické kapacity k zásobování těch nejdůležitějších surovin, mezi které vejce bezpochyby patří. Spotřebitelé budou pravděpodobně nakupovat větší balení, která jsou i cenově nejvýhodnější, s cílem zmenšit frekvenci nákupů,“ uvádí Miklík.

Kdy je nákup výhodnější?

Průměrná běžná cena za klasické plato vajec o deseti kusech se dle dat Kupi.cz pohybuje okolo 35,90 Kč. Když ho koupíte v akci, dáte za něj v průměru jen 20,40 Kč, a ušetříte tak hned 43 %. Balení třiceti kusů může být podle dat ještě výhodnější.

Průměrná akční cena za klasická vejce střední velikosti byla podle Miklíka o loňských Velikonocích v zásadě stejná jako předloni a dá se očekávat, že tomu tak bude i letos. „Lehké zdražení ale v dlouhodobější perspektivě pozorujeme,“ doplňuje.

Bílá vejce jsou v těchto dnech v letácích častěji než obvykle, zejména kvůli tradici zdobení vajíček. „Průměrná běžná cena za 10 kusů bílých vajec je 39,90 Kč, akční cena se pak pohybuje okolo 34,57 Kč. Uspořit se tak dá až 13 %. Ve srovnání s klasickými kousky tedy výrazně méně,“ říká Miklík.

Levná vejce z klecového chovu

V poslední době v Česku pozorujeme výrazné rozšiřování sortimentu v oblasti zdravého životního stylu a ani vejce netvoří výjimku. V nabídce se tak v posledních letech objevila například fitness vejce se zvýšeným obsahem selenu, IQ vejce s vysokým obsahem jódu nebo BIO vejce. Vejce z klecových chovů ale zůstávají na českém trhu klasikou.

„V roce 2012 došlo ke zvětšení prostoru klecí a do roku 2025 by mělo dojít k úplnému zrušení klecových chovů a prodeje vajec z nich,“ říká Miklík. Každý rok podle něj narůstá počet akčních nabídek v letácích právě na vejce z podestýlky. „Obecně ale můžeme bohužel konstatovat, že se v letácích stále více objevují vejce z klecového chovu než z podestýlek.“

Češi preferují tuzemská vajíčka

Většina lidí v on-line dotazování Seznam.cz Výzkumníka (výzkum proběhl formou on-line dotazování uživatelů Seznamu v době od 3. do 9. 3. 2020 na vzorku 1 061 lidí ve věku 15+) uvedla, že se zajímá o původ vajíček, která kupuje. Češi jednoznačně preferují vajíčka z Čech. Polským vejcím by se nejraději vyhnuli. Kódům, které uvádějí mimo jiné zemi původu, ale příliš nerozumí. O to, zda vejce nepochází z klecového chovu, se alespoň někdy zajímá polovina nakupujících.

O původ vajíčka se vždy zajímá polovina dotázaných. Čtvrtina respondentů jen někdy a pro stejnou část dotázaných to není důležité. Země původu musí být vždy uvedena přímo na vejci formou kódu. Tomu ale Češi příliš nerozumí. Celému popisku na vejci rozumí jen 16 procent dotázaných, 31 % vůbec neví, co znaky v kódu znamenají, a dalších 53 % rozumí jen něčemu.

O to, zda nejde o vejce z klecového chovu, se vždy zajímá 26 % dotázaných, dalších 30 % respondentů se o to zajímá jen někdy. Pro zbytek spotřebitelů není tato informace důležitá. Postoje lidí ke klecovým chovům se v meziročním srovnání příliš nemění.

Vajíčka od farmářů

Češi si nicméně oblíbili nákup vajec od farmářů. Někdy si je kupuje více jak polovina dotázaných. To je možné i dnes prostřednictvím rozvážkových služeb online potravin. Bio vejce jsou pro spotřebitele mnohem menším lákadlem, ale i tak si je někdy kupuje 37 % dotázaných.

Na Velikonoce v obchodě lidé sáhnou spíš po bílých vejcích, která jsou vhodnější ke zdobení. Cíleně je vyhledává 37 % dotázaných. Jen 5 % respondentů na Velikonoce sáhne primárně po hnědých. Zbytku lidí je to jedno. Právě zdobení bude letos jednou z mála velikonočních tradic, které se budou lidé moci věnovat v klidu svých domovů. Z průzkumu vyšlo, že nejčastěji lidé z uvařených vajec natvrdo dělají domácí vajíčkovou pomazánku, častý je také vaječný salát nebo vaječná tlačenka. Méně oblíbená jsou plněná vejce, využití vajec na chlebíčky nebo na koprovou omáčku.

